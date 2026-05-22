Ballon d'Or au PSG : Ousmane Dembélé révèle une discussion secrète avec son agent !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Devenu le sixième Ballon d’Or français de l’histoire au mois de septembre dernier, Ousmane Dembélé s’est confié sur l’impact de ce trophée et comment il arrive à rester motivé, d’autant plus après avoir remporté la Ligue des champions avec le PSG l’année dernière. Pour ne pas se reposer sur ses lauriers, l’international français peut notamment compter sur son agent.

Dans un entretien accordé à Rothen s’enflamme sur RMC, Ousmane Dembélé a évoqué plusieurs sujets, notamment l’impact de son Ballon d’Or remporté au mois de septembre dernier. L’attaquant âgé de 29 ans, également vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG l’année dernière, a désormais quasiment tout gagné, lui qui a été sacré champion du monde avec l’équipe de France en 2018.

« Les grands champions, ils ne gagnent pas qu'une fois, ils gagnent plusieurs fois » Mais alors comment Ousmane Dembélé arrive-t-il à garder la même envie et la même motivation après avoir été élu meilleur joueur du monde ? « Déjà on me donne beaucoup de challenges. Que ce soit mes amis ou mon agent, ils me disent qu'il ne faut pas être rassasié avec un Ballon d'Or. Au début, mon agent me disait "un Ballon d'Or, c'est bon". Et puis il a commencé à me dire "pourquoi pas deux Ballon d'Or ?". Franchement dès que tu goûtes à tout ça, t'as envie de rester en haut et comme je l'ai dit le plus important déjà c'est de penser au collectif et après je pense les trophées individuels suivront, quoi qu'il arrive. C'est important d'avoir faim. Les grands champions, ils ne gagnent pas qu'une fois, ils gagnent plusieurs fois », a-t-il répondu.