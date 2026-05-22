Jérôme Rothen au PSG ? L'annonce insolite d'Ousmane Dembélé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant l'arrivée des propriétaires qataris, Jérôme Rothen était une des figures centrales du PSG dans la seconde partie des années 2000. A présent consultant chez RMC, l'ancien milieu gauche du Paris Saint-Germain a eu Ousmane Dembélé en interview qui a été mis sur le grill concernant une possibilité de voir Rothen dans le onze de départ actuel de Luis Enrique.

Né en région parisienne où il y a fait ses premiers pas à l'AS Meudon, à l'INF Clairefontaine et au FC Versailles, Jérôme Rothen a fait ses classes loin de la ville lumière et de son club de cœur à Caen, Troyes puis Monaco. A l'âge de 26 ans, après une épopée jusqu'en finale de la Ligue des champions perdue par l'ASM contre le FC Porto, Rothen vivait son rêve de gosse en signant au Paris Saint-Germain.

«C'est possible, je pense qu'il l'aurait fait jouer relayeur parfois» Pendant six saisons, entre 2004 et 2010, Jérôme Rothen a fièrement porté les couleurs rouge et bleu du club qui entrait dans une nouvelle dimension une année après son départ avec le lancement du projet QSI grâce au rachat par le biais des propriétaires qataris. Reconverti dans un rôle de consultant depuis la fin de sa carrière, Jérôme Rothen a son émission sur quotidienne sur RMC : Rothen s'enflamme par le biais de laquelle il a mené l'interview d'Ousmane Dembélé au Campus PSG mercredi pendant le Media Day. L'occasion pour le journaliste Benoît Boutron de l'interroger sur son poste dans le onze de départ de Luis Enrique dans le PSG actuel lui qui évoluait à une position de milieu latéral. « Il y a une question qu'on voulait absolument vous poser depuis des mois et des mois. Est-ce que Jérôme Rothen, que vous avez dû connaître gamin quand il était encore joueur au PSG ou à Monaco, aurait eu du temps de jeu dans le PSG d'aujourd'hui ? C'est possible, je pense qu'il l'aurait fait jouer relayeur parfois ».