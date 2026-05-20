PSG - «C’est le meilleur joueur de la planète» : Jérôme Rothen déclare sa flamme à Ousmane Dembélé !

Sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé pourrait bien rafler le graal une seconde fois consécutive. L’attaquant du PSG s’apprête à disputer une nouvelle finale de Ligue des champions, contre Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Jérôme Rothen n’a alors pas manqué de déclarer sa flamme au champion du monde 2018.

Ousmane Dembélé semble faire l’unanimité depuis la saison dernière au PSG . Sacré Ballon d’Or 2025 , le champion du monde 2018 est adulé par les supporters parisiens. Il faut dire que l’international français fait preuve d’une sympathie presque naturelle. Jérôme Rothen n’a d’ailleurs pas manqué de déclarer sa flamme pour l’attaquant de 29 ans.

« On l’a rencontré cet après-midi, et je l’ai trouvé sûr de lui. Sûr d’eux parce qu’il parle beaucoup du collectif. Je ne suis pas étonné, parce qu’il a une telle simplicité. Quand tu sais que c’est le meilleur joueur de la planète et qu’il arrive... Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y avait beaucoup de monde dans la salle, tu vois le respect qu’il a, c’est essentiel. L’éducation qu’il a, pour ça veut tout dire » a d’abord lancé l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme.

«C’est quelqu’un que j’ai toujours apprécié»

« Après le reste, tu l’aimes ou pas. Les affinités, tu les as ou pas. Ce qui est sûr, c’est que c’est quelqu’un que j’ai toujours apprécié. Déjà humainement, et surtout sur le terrain. Quand tu le vois ballon au pied, tu ne sais pas s’il est droitier ou gaucher. Même lui je crois qu’il ne le sait pas. C’est une performance. Quand tu vois ce qu’il est capable de réaliser avec ses coéquipiers... » a ensuite ajouté Jérôme Rothen sur RMC.

Alors qu’il s’apprête à vivre sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive, contre Arsenal à Budapest le 30 mai prochain, Ousmane Dembélé voit à nouveau son nom être mentionné dans le débat du Ballon d’Or. À voir maintenant s’il saura remporter le graal deux fois d’affilé. À suivre...