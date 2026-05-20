OM : «Je suis insulté de tous les noms», Benatia revient sur une polémique qui concerne le PSG

La saison dernière, le PSG avait affronté l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions (5-0). Un match auquel Medhi Benatia avait assisté et cela lui avait valu une polémique. Certains supporters de l’OM n’avaient pas compris pourquoi il se trouvait en tribunes et cela lui a valu bon nombre d’insultes.
Le 30 mai prochain, le PSG aura l’occasion de rentrer encore un peu plus dans l’histoire. Après avoir remporté la Ligue des champions la saison dernière, le club de la capitale a l’occasion de réaliser le doublé cette année car il affrontera Arsenal en finale à Budapest. Une rencontre de gala à laquelle tous les fans de football souhaiteront assister.
Medhi Benatia avait assisté à la finale du PSG la saison dernière
La saison dernière, Medhi Benatia avait eu la chance d’assister à la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan et cela avait un peu fait parler. Un peu moins d’un an plus tard, le désormais ancien directeur sportif de l’OM a révélé pourquoi il était présent dans les tribunes de l’Allianz Arena ce soir-là. « J’avais promis (en début de saison) à mes enfants de les emmener voir la finale si j’ai du temps. Grâce à mes bonnes relations avec Piero Ausilio (directeur sportif de l'Inter) et Nasser Al-Khelaïfi, j’ai pu être invité », a révélé le Marocain dans l’émission The Bridge, diffusée sur YouTube.
« Je suis insulté de tous les noms »
Alors qu’il était sous contrat avec l’OM, certains supporters du club phocéen n’avaient pas compris pourquoi Medhi Benatia était présent au stade le 31 mai dernier. Cela avait donné lieu à une petite polémique et l’ancien défenseur du Bayern Munich s’est exprimé sur le sujet. « D’un coup je vois plein de messages, que je suis un peu dans la sauce. Je suis insulté de tous les noms, comme si j’étais parti pour le PSG. On dirait que je suis parti pour le Paris Saint-Germain. En fait, quand tu rentres à l’OM (...) il faut accepter que tu ne t’appartiens plus, tu appartiens à Marseille. Ça ne me dérange pas, car c’est comme cela que je vis le football à titre personnel. » S’il est dans les tribunes le 30 mai prochain à Budapest, Benatia devrait être moins embêté par les supporters marseillais.