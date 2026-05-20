OM : «Je suis insulté de tous les noms», Benatia revient sur une polémique qui concerne le PSG

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG avait affronté l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions (5-0). Un match auquel Medhi Benatia avait assisté et cela lui avait valu une polémique. Certains supporters de l’OM n’avaient pas compris pourquoi il se trouvait en tribunes et cela lui a valu bon nombre d’insultes.

Le 30 mai prochain, le PSG aura l’occasion de rentrer encore un peu plus dans l’histoire. Après avoir remporté la Ligue des champions la saison dernière, le club de la capitale a l’occasion de réaliser le doublé cette année car il affrontera Arsenal en finale à Budapest. Une rencontre de gala à laquelle tous les fans de football souhaiteront assister.

Medhi Benatia avait assisté à la finale du PSG la saison dernière La saison dernière, Medhi Benatia avait eu la chance d’assister à la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan et cela avait un peu fait parler. Un peu moins d’un an plus tard, le désormais ancien directeur sportif de l’OM a révélé pourquoi il était présent dans les tribunes de l’Allianz Arena ce soir-là. « J’avais promis (en début de saison) à mes enfants de les emmener voir la finale si j’ai du temps. Grâce à mes bonnes relations avec Piero Ausilio (directeur sportif de l'Inter) et Nasser Al-Khelaïfi, j’ai pu être invité », a révélé le Marocain dans l’émission The Bridge, diffusée sur YouTube.