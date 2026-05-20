Un joueur du PSG mis en scène : La publicité qui risque de faire parler, ça concerne l’OM !

Pierrick Levallet

Arrivé l’été dernier en provenance de Bournemouth, Illya Zabarnyi n’a pas vraiment réussi à s’imposer au PSG pour le moment. Cela n’a pas empêché le défenseur de 23 ans d’être convoqué avec l’Ukraine pour la Coupe du monde 2026. Le joueur parisien a d’ailleurs été mis en scène sur l’hymne de l’OM dans une publicité pour le Mondial en Amérique.

Recruté par le PSG l’été dernier, Illya Zabarnyi ne s’est pas encore vraiment imposé dans la capitale après son transfert de Bournemouth. Luis Enrique l’a surtout utilisé en qualité de remplaçant. Le défenseur de 23 ans a notamment fait l’objet de quelques critiques cette saison. Mais cela ne l’a pas empêché d’être convoqué avec l’Ukraine pour la Coupe du monde 2026. Le joueur parisien a notamment tourné un spot publicitaire pour Coca-Cola, ambassadeur officiel du Mondial en Amérique.

Zabarnyi mis en scène sur l'hymne de l'OM avant la Coupe du monde Seulement, la bande son de la publicité risque de faire parler. Illya Zabarnyi a en effet été mis en scène sur Jump de Van Halen, l'hymne historique de l’OM. Cela pourrait donc faire enrager certains supporters du PSG, le club phocéen étant le grand rival de la formation parisienne. L’international ukrainien n’a visiblement pas encore fini de faire parler de lui.