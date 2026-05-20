PSG - Arsenal : Un gros coup dur pour Warren Zaïre-Emery ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A 10 jours de la finale de la Ligue des champions, le PSG récupère ses blessés et semble être en mesure de pouvoir compter sur l'ensemble de son groupe pour défier Arsenal. Achraf Hakimi sera notamment de retour, mais la présence du Marocain risque d'avoir des conséquences pour Warren Zaïre-Emery.

Officiellement champion d'Angleterre après le match nul de Manchester City à Bournemouth (1-1), Arsenal peut désormais se tourner plus sereinement vers la finale de la Ligue des champions avec une dernière journée de Premier League sans enjeux. De son côté, le PSG a terminé sa saison en championnat dimanche contre le Paris FC après avoir laissé plusieurs joueurs au repos. Mais surtout, Luis Enrique va récupérer plusieurs joueurs blessés.

Zaïre-Emery victime du retour d'Hakimi ? A commencer par Achraf Hakimi. « Victime d'une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich », comme le stipulait le communiqué officiel du PSG après la demi-finale aller de la Ligue des champions, l'international marocain a repris l'entraînement et sera en mesure de tenir sa place contre Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest pour la grande finale. D'ailleurs, Fabian Ruiz et Willian Pacho seront également présents. La seule incertitude concerne désormais Ousmane Dembélé victime d'une « gêne musculaire au mollet droit » contre le PFC. Mais sa situation ne susciterait pas particulièrement d'inquiétude.