Blessure d’Achraf Hakimi : Le verdict tombe enfin au PSG ?

Axel Cornic

Blessé à la cuisse lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Acharf Hakimi a raté les derniers rendez-vous du Paris Saint-Germain. L’inquiétude régnait autour de son état de santé et sa présence pour la finale contre Arsenal du 30 mai prochain, mais les dernières indiscrétions semblent être plutôt rassurantes.

Depuis deux ans, il s’est affirmé comme le meilleur latéral de la planète. Achraf Hakimi s’est totalement métamorphosé sous les ordres de Luis Enrique, qui en a fait l’une des pierres angulaires de son dispositif au PSG. Ainsi, lorsque l’international marocain s’est blessé face au Bayern Munich, tout le monde s’est tout de suite inquiété.

Le PSG a réussi à faire sans lui, mais... Pourtant, force est de constater que le PSG s’est très bien débrouillé sans lui. En grande partie grâce à Warren Zaïre-Emery, qui a réalisé des prestations très abouties ces dernières semaines. Et le milieu de métier, a même convaincu les spécialistes. « La folie c'est que jamais on aurait pensé pouvoir dire un truc pareil, mais sur cette saison, tu as l'impression que Zaïre-Emery peut le remplacer » a notamment expliqué Daniel Riolo, sur RMC. « Et de la même façon, j'ai envie de penser - parce que de toute façon, ça va arriver par la force des choses - que Marquinhos doit être remplaçable à un moment ».