Blessure d’Achraf Hakimi : Le verdict tombe enfin au PSG ?

Blessé à la cuisse lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Acharf Hakimi a raté les derniers rendez-vous du Paris Saint-Germain. L’inquiétude régnait autour de son état de santé et sa présence pour la finale contre Arsenal du 30 mai prochain, mais les dernières indiscrétions semblent être plutôt rassurantes.
Depuis deux ans, il s’est affirmé comme le meilleur latéral de la planète. Achraf Hakimi s’est totalement métamorphosé sous les ordres de Luis Enrique, qui en a fait l’une des pierres angulaires de son dispositif au PSG. Ainsi, lorsque l’international marocain s’est blessé face au Bayern Munich, tout le monde s’est tout de suite inquiété.
Le PSG a réussi à faire sans lui, mais...
Pourtant, force est de constater que le PSG s’est très bien débrouillé sans lui. En grande partie grâce à Warren Zaïre-Emery, qui a réalisé des prestations très abouties ces dernières semaines. Et le milieu de métier, a même convaincu les spécialistes. « La folie c'est que jamais on aurait pensé pouvoir dire un truc pareil, mais sur cette saison, tu as l'impression que Zaïre-Emery peut le remplacer » a notamment expliqué Daniel Riolo, sur RMC. « Et de la même façon, j'ai envie de penser - parce que de toute façon, ça va arriver par la force des choses - que Marquinhos doit être remplaçable à un moment ».
Hakimi est de retour !
La situation devrait toutefois changer. D’après les informations de L’Equipe, Achraf Hakimi récupère de sa blessure et devrait vraisemblablement s’approcher tout doucement d’un retour à la compétition. Il aurait ainsi des grandes chances de figurer dans le groupe du PSG pour la finale de Ligue des Champions du 30 mai prochain, face à Arsenal. Au sein du club parisien on semble toutefois ne pas vouloir prendre de risque, puisque l’idée serait une reprise progressive, afin de ne pas le « griller » avant la Coupe du monde, que le latéral droit disputera avec le Maroc.