PSG : Après Zaïre-Emery, Luis Enrique a trouvé un nouveau joueur pour remplacer Hakimi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a décidé de ne pas recruter de latéral droit l'été dernier malgré le fait qu'Achraf Hakimi soit le seul spécialiste du poste dans l'effectif de Luis Enrique. Mais le staff parisien a décidé de faire confiance à Warren Zaïre-Emery. Et désormais, Senny Mayulu est également une alternative dans ce rôle.

Durant la convalescence d’Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery a fait mieux que dépanner, au point de s’imposer comme une valeur sûre au poste de latéral droit. Mais alors que l’international français a lui aussi besoin de souffler, Luis Enrique a sorti une nouvelle cartouche de son sac avec Senny Mayulu. Positionné latéral droit contre Brest, il a été élu homme du match. Ce qui lui vaut les louanges de Luis Enrique. Au point que l’entraîneur du PSG semble le voir comme une vraie alternative pour le poste de latéral droit.

Mayulu, la nouvelle trouvaille de Luis Enrique ? « Bien sûr (pour le long terme). Pour jouer latéral au Paris Saint-Germain, la première chose que tu dois avoir, c'est le moteur. Vroom ! Parce que c'est impossible : il faut défendre et il faut attaquer. Il faut être numéro 9, il faut être numéro 11, il faut être numéro 8, il faut être numéro 6, il faut être numéro 10 », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.