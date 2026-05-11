Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal, ce joueur du FC Barcelone a fait son choix !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En septembre 2025, le Ballon d’Or s’est disputé entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Les deux stars du PSG et du FC Barcelone font partie du gratin du football mondial. Pour Gavi, jeune crack du Barça, impossible de dire qui du Français ou de l’Espagnol est le meilleur joueur du monde à cet instant.

Devenu une star mondiale et un Ballon d’Or au PSG, Ousmane Dembélé a pris une belle revanche sur sa carrière. Arrivé en 2023 à Paris avec la réputation d’un joueur maladroit, l’attaquant français a été raillé du côté du FC Barcelone, où entre les blessures et un état d’esprit pas toujours au top, l’international Français n’a jamais véritablement réussi à s’imposer. Cependant, le numéro 10 du PSG a tout de même conservé quelques belles relations en Catalogne, et notamment avec le jeune milieu de terrain Gavi.

« C'est le meilleur avec Lamine Yamal » Ayant pris sous son aile le joueur né en 2004, Dembélé a gardé contact avec celui qui le considère comme son grand frère. Ce dimanche soir, à l’issue de la victoire du Barça face au Real Madrid lors du Classico (2-0), Gavi s’est exprimé sur sa relation avec la star du PSG, affirmant ne pas pouvoir trancher entre Dembélé et Lamine Yamal : « Ousmane est mon frère. C'est plus qu'un ami, on parle tout le temps et je suis heureux pour lui. C'est le meilleur avec Lamine Yamal ! », a ainsi confié l’international Espagnol après ce succès des siens.