PSG - Barcola va peut-être s’en aller et c’est validé : «Je te comprends mec»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais cantonné à un rôle de doublure de luxe dans les grands matchs du PSG en Ligue des Champions, Bradley Barcola semble se diriger vers un départ du Parc des Princes cet été, d'autant que Liverpool lui fait les yeux doux. Daniel Riolo valide totalement cette décision, estimant qu'il était tout à fait légitime de la part de Barcola d'aller chercher un meilleur statut loin du PSG.

Bradley Barcola et le PSG, c'est bientôt la fin ? Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool fait le forcing depuis plusieurs mois en coulisses afin de recruter l'attaquant français de 23 ans, et ce dernier semble d'ailleurs intéressé par le projet des Reds. Il faut dire que Barcola n'est désormais qu'une option de remplacement pour Luis Enrique dans les gros matchs du PSG en Ligue des Champions, derrière le trio Doué-Kvaratskhelia-Dembélé, et cette situation pourrait donc lasser le numéro 29 et l'inciter à partir.

Riolo ne veut pas d'une vedette au PSG Daniel Riolo a évoqué cette situation concurrentielle en attaque au PSG samedi soir dans l'After Foot, sur RMC : « Je défendais l'idée qu'il ne fallait pas recruter parce que je ne crois pas à l'idée que tu vas aller recruter un joueur vedette. Prenons le trio offensif, Doué, Dembélé, Kvara. Qui tu peux aller prendre comme joueur vedette que tu vas faire à 60M€ qui va accepter d'aller sur le banc ? Ça ne peut pas exister dans le football, et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire », indique Riolo avant de valider à 100% l'idée d'un départ de Bradley Barcola cet été afin que l'ancien Lyonnais s'épanouisse davantage qu'au PSG.