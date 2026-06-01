«On aura besoin de nouveaux joueurs», le PSG annonce du mouvement pour le mercato !

Le PSG vient tout juste de remporter la deuxième Ligue des Champions de son histoire contre Arsenal, mais la direction va d'ores et déjà se remettre au travail avec le mercato estival qui approche. Et même s'il reconnait que son effectif n'a pas forcément besoin d'être chamboulé, Luis Enrique annonce clairement que plusieurs recrues sont attendues cet été au PSG.
Ça va bouger cet été au sein du PSG, et c'est Luis Enrique en personne qui l'annonce ! Très ému samedi soir au terme de la finale de la Ligue des Champions remportée face à Arsenal à Budapest, le coach espagnol a néanmoins profiter de la conférence de presse d'après-match pour faire un point mercato. Enrique indique assez clairement qu'il ne sera pas nécéssaire de faire signer beaucoup de nouvelles recrues au PSG dans les mois à venir, mais que certains postes devront bel et bien être renforcés au cours du mercato.
« On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence »
« C’est un autre chapitre. On va suivre notre ligne de conduite. On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG. On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano », a lâché Luis Enrique sur le recrutement estival qui attend le PSG.
« On sait très bien quelles sont nos cibles »
De son côté, le 13 mai dernier sur beINSPORTS, Luis Campos avait fait un premier point au sujet du mercato à venir au PSG : « C’est bien pour le PSG, les rumeurs. Ca veut dire qu’on est un grand club et que tout le monde veut rejoindre ou que tout le monde veut utiliser notre nom sur le mercato. Pour nous sur le mercato, et c’est une décision qu’on a pris avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato. Les noms qui circulent ne sont que des spéculations, car notre ambition, c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec out le monde à fond et focus sur ça. Tout faire pour continuer dans notre bonne dynamique. Quelqu’un m’a dit qu’une victoire en finale peut faire l’histoire pour tout le monde. Notre intention, c’est d’arriver à la finale en forme et après on verra, mais pour l’instant, on n’a pas bougé d’un millimètre », confiait le directeur sportif du PSG.