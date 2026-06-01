«On aura besoin de nouveaux joueurs», le PSG annonce du mouvement pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG vient tout juste de remporter la deuxième Ligue des Champions de son histoire contre Arsenal, mais la direction va d'ores et déjà se remettre au travail avec le mercato estival qui approche. Et même s'il reconnait que son effectif n'a pas forcément besoin d'être chamboulé, Luis Enrique annonce clairement que plusieurs recrues sont attendues cet été au PSG.

Ça va bouger cet été au sein du PSG, et c'est Luis Enrique en personne qui l'annonce ! Très ému samedi soir au terme de la finale de la Ligue des Champions remportée face à Arsenal à Budapest, le coach espagnol a néanmoins profiter de la conférence de presse d'après-match pour faire un point mercato. Enrique indique assez clairement qu'il ne sera pas nécéssaire de faire signer beaucoup de nouvelles recrues au PSG dans les mois à venir, mais que certains postes devront bel et bien être renforcés au cours du mercato.

« On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence » « C’est un autre chapitre. On va suivre notre ligne de conduite. On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG. On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano », a lâché Luis Enrique sur le recrutement estival qui attend le PSG.