Ballon d'or : «Au PSG, il mérite plus le trophée» : Le successeur de Dembélé, c'est lui ?

Le PSG sacré champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive. L'équipe de Luis Enrique fait la fête depuis samedi soir et ce sacre décroché aux tirs au but contre Arsenal (1-1 puis au terme de la séance) avant le départ des joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde avec leurs sélections. Ce qui ne sera pas le cas de Khvicha Kvaratskhelia qui va la manquer avec la Géorgie. Ousmane Dembélé sera de la partie avec l'équipe de France. Mais le Ballon d'or n'est pas encore joué selon Florent Gautreau.
Le Paris Saint-Germain l'a encore fait. Dans la difficulté, après avoir rapidement été menés au score par Arsenal en finale de Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique ont su revenir au score grâce à un penalty obtenu par Khvicha Kvaratskhelia et transformé par Ousmane Dembélé. Tous deux sortis pour la séance de tirs au but remportée par le PSG (4-3), les deux attaquants du Paris Saint-Germain seraient susceptibles d'animer les débats au moment de décider du favori pour le Ballon d'or 2026.
«Au PSG, Kvara mérite plus le trophée à l'heure actuelle que Dembélé si tu prends l'aspect décisif»
Certains estiment que la Coupe du monde en approche pourraient éventuellement sceller le nouveau sacre du Ballon d'or 2025 Ousmane Dembélé en cas d'une belle épopée de l'équipe de France. Ce n'est pas l'avis de Florent Gautreau, journaliste de RMC. « Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de la Coupe du monde. Sur une année paire, tu ne peux pas ne pas regarder la Coupe du monde. Dembélé a une saison un petit peu contrastée en nombre de matchs. Tu ne peux juste sur un quart de saison de Ligue 1 et la fin de la Ligue des champions dire : c'est sûr il a le Ballon d'or. Au PSG, Kvara mérite plus le trophée à l'heure actuelle que Dembélé si tu prends l'aspect décisif ».
«Je ne suis pas certain que ce soit gagné pour Dembélé»
« J'ai regardé la célébration des joueurs qui ont chanté Ousmane Ballon d'or, ce qui était sympa, ils l'ont mis en avant. Légitimement sur une année impaire, je l'aurais mis devant Dembélé sur une année impaire. Je ne suis pas certain que ce soit gagné pour Dembélé. Mais après, si la France réalise une grande Coupe du monde avec Dembélé titulaire, évidemment il sera même le favori ». a confié le journaliste de RMC pendant l'After Foot.