«J’y vais quand à Marseille ?» : Un ancien joueur du PSG raconte le moment où il a failli signer à l’OM

Ancien joueur du PSG où il a évolué de 2008 à 2011, Ludovic Giuly aurait pu porter le maillot de l’OM. On était alors en 2007 et celui qui a finalement pris la direction de l’AS Rome était sur le départ du FC Barcelone. Tout était bouclé pour qu’il débarque à Marseille, avant que le président de l’époque, Pape Diouf, ne lui préfère Karim Ziani.
Formé à l’OL avant de rejoindre l’AS Monaco puis le FC Barcelone, Ludovic Giuly a été très proche d’être transféré à l’OM. Comme il l’a expliqué dans le podcast Kampo, animé par le journaliste Smaïl Bouabdellah, l’ancien international français (17 sélections) était sur le départ du Barça à l’été 2007 et son transfert à Marseille devait se concrétiser, un an avant qu’il ne s’engage avec le PSG, lui a finalement pris la direction de l’AS Rome cette année-là.
« Comme il l’avait en joueur, il a préféré Ziani à ton poste »
« Avant la Roma, de Barcelone, j’ai Marseille. Je me mets d’accord avec (José) Anigo. Je me rappelle, il m’appelle et me dit : “Ludo, c’est bon, j’ai vu avec Alain (Migliaccio, son agent, ndlr), tu viens à Marseille. On est trop content que tu viennes.” Je dis : “C’est cool, je suis content aussi.” Je raccroche et passent deux-trois jours. Alain m’appelle, je lui dis : “Bon, j’y vais quand à Marseille ?” Il me répond : “T’y vas plus. Le président, Pape Diouf, a choisi (Karim) Ziani. Comme il l’avait en joueur, il a préféré Ziani à ton poste.” Je dis : ”Bah tant pis. Je reste à Barcelone, qu’est-ce que tu veux que je te dise ?” », a expliqué Ludovic Giuly.
Une non-sélection pour la Coupe du monde 2006 difficile à digérer
Après une saison difficile, il a quitté l’AS Rome l’été suivant pour rejoindre le PSG, où il est resté jusqu’en 2011 avant de retourner à l’AS Monaco. Au cours de cet entretien, Ludovic Giuly a également évoqué sa non-sélection en équipe de France pour la Coupe du monde 2006. Ce qui a même surpris les stars du FC Barcelone avec lesquelles il jouait, comme Samuel Eto’o et Ronaldinho.