«J’y vais quand à Marseille ?» : Un ancien joueur du PSG raconte le moment où il a failli signer à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien joueur du PSG où il a évolué de 2008 à 2011, Ludovic Giuly aurait pu porter le maillot de l’OM. On était alors en 2007 et celui qui a finalement pris la direction de l’AS Rome était sur le départ du FC Barcelone. Tout était bouclé pour qu’il débarque à Marseille, avant que le président de l’époque, Pape Diouf, ne lui préfère Karim Ziani.

Formé à l’OL avant de rejoindre l’AS Monaco puis le FC Barcelone, Ludovic Giuly a été très proche d’être transféré à l’OM. Comme il l’a expliqué dans le podcast Kampo, animé par le journaliste Smaïl Bouabdellah, l’ancien international français (17 sélections) était sur le départ du Barça à l’été 2007 et son transfert à Marseille devait se concrétiser, un an avant qu’il ne s’engage avec le PSG, lui a finalement pris la direction de l’AS Rome cette année-là.

« Comme il l’avait en joueur, il a préféré Ziani à ton poste » « Avant la Roma, de Barcelone, j’ai Marseille. Je me mets d’accord avec (José) Anigo. Je me rappelle, il m’appelle et me dit : “Ludo, c’est bon, j’ai vu avec Alain (Migliaccio, son agent, ndlr), tu viens à Marseille. On est trop content que tu viennes.” Je dis : “C’est cool, je suis content aussi.” Je raccroche et passent deux-trois jours. Alain m’appelle, je lui dis : “Bon, j’y vais quand à Marseille ?” Il me répond : “T’y vas plus. Le président, Pape Diouf, a choisi (Karim) Ziani. Comme il l’avait en joueur, il a préféré Ziani à ton poste.” Je dis : ”Bah tant pis. Je reste à Barcelone, qu’est-ce que tu veux que je te dise ?” », a expliqué Ludovic Giuly.