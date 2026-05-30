Equipe de France : «Arrête tes conner*es», le jour où Raymond Domenech a choqué Ronaldinho !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Que ce soit à l'Euro 2000, la Coupe du monde 2002, l'Euro 2004 et la Coupe du monde 2006, Ludovic Giuly est toujours passé au travers. En effet, les sélectionneurs de l'équipe de France ne l'ont jamais retenu pour participer aux compétitions en question. Raymond Domenech l'a privé de son rêve de gosse en 2006 comme il l'a avoué à Smaïl Bouabdellah en interview pour Kampo. Le tout en dévoilant les coulisses de ce crève-coeur qui le fait toujours souffrir 20 ans après au vu des circonstances.

Dans le cadre du Mondial en Allemagne qui s'est déroulé du 9 juin au 9 juillet 2006, Raymond Domenech communiquait sa liste des 23 joueurs sélectionnés pour représenter les Bleus de l'autre côté du Rhin au cours du printemps. Malgré son triplé avec le FC Barcelone cette année-là : Liga, Ligue des champions et Supercoupe d'Espagne, Ludovic Giuly n'a pas fait partie du voyage.

«Je te jure, tu n'es pas dans la liste» 20 ans plus tard, la pilule n'est toujours pas passée. Quelques mois après son interview salée livrée à Canal+ pour le programme Détective Mathoux à ce sujet, Ludovic Giuly a remis une pièce dans la machine lors d'un entretien avec Smaïl Bouabdellah pour Kampo. Il raconte le jour où sa famille et ses coéquipiers au FC Barcelone dont Ronaldinho ont appris la nouvelle qui les a tous mis en état de choc. « J'arrive à l'entraînement, il y a la liste. Je suis avec mon fils au téléphone. Il a 6 ans. "Barthez, les milieux, maintenant les attaquants, dis-moi. Dieg, Dieg, alors ?" Je croyais qu'il avait coupé parce que ça ne passait plus. Et j'entends qu'il pleure. Je lui dis "qu'est-ce que tu fais ? Bon je te rappelle, je te rappelle". J'appelle mon père, je me dis qu'il y a un truc. Et alors là. "Tu n'es pas dans la liste". Je lui dis "arrête tes conner*es". Il me dit que je ne suis pas dans la liste. "Tu plaisantes ?". Il me dit "je te jure, tu n'es pas dans la liste". Je lui dis que j'ai entraînement et je raccroche ».