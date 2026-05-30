PSG - «Ça me parait un peu juste» : Le transfert pour remplacer Marquinhos inquiète !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Illia Zabarnyi n’ayant pas réussi à convaincre cette saison, le PSG pourrait à nouveau recruter en défense centrale pour préparer la succession de Marquinhos. Le club de la capitale aurait d’ailleurs une idée en tête pour cela. Dernièrement, il a été question d’un intérêt pour Jaydee Canvot, aujourd’hui à Crystal Palace. Mais voilà que le PSG pourrait faire fausse route avec cette piste. Explications.

A 32 ans, Marquinhos n’est aujourd’hui plus vraiment en capacité d’enchainer les matchs. Le PSG doit donc penser à l’avenir et à la succession du Brésilien. C’est en ce sens qu’Illia Zabarnyi avait été recruté l’été dernier, mais voilà que l’Ukrainien n’a pas réussi à convaincre avec le club de la capitale. Luis Campos se serait donc remis en quête d’un nouveau défenseur central et voilà que cette recherche aurait amené le Portugais du côté de la Premier League et de Crystal Palace.

Canvot pour remplacer Marquinhos ? Et si le prochain défenseur central du PSG se nommait Jaydee Canvot ? Connaissant bien la Ligue 1 lui qui a été révélé à Toulouse, le joueur de 19 ans évolue aujourd’hui du côté de Crystal Palace. Devenu titulaire chez les Eagles à la suite du départ de Marc Guéhi à Manchester City, Canvot intéresserait donc le PSG pour former la paire avec Willian Pacho. L’ancien du TFC pourrait donc prochainement retrouver le championnat de France, même si cette piste parisienne est loin de faire l’unanimité.