Mason Greenwood : Le transfert «impossible» qui va poser un gros problème à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM aura besoin de vendre pour renflouer ses caisses après avoir raté la qualification pour la Ligue des champions. Dans cette optique, Mason Greenwood sera évidemment concerné puisqu'il possède une importante valeur marchande. Mais Karim Bennani rappelle toutefois qu'il sera impossible de le vendre en Premier League.

En grande difficulté sur le plan économique, notamment à cause de l'absence de qualification pour la Ligue des champions, l'OM va devoir vendre pour équilibrer ses comptes. Dans cette optique, le départ de Mason Greenwood paraît inévitable puisqu'il possède la valeur marchande la plus importante de l'effectif marseillais, bien que Manchester United touchera 40% du montant du transfert. Cependant, l'OM ne pourra pas bénéficier de la manne financière de la Premier League dans ce dossier comme le rappelle le journaliste Karim Bennani.

Greenwood, la porte de la Premier League est fermé « Impossible, impossible. De Zerbi a dû se justifier 25 fois en conférence de presse sur pourquoi il était proche de Greenwood. Il a essayé de dire que c’était un bon joueur. Vous pensez franchement après avoir répondu à une multitude de questions des journalistes anglais que Tottenham prendrait le risque de recruter Greenwood pour l’avoir au club ? Impossible. Il ne retournera pas en Angleterre, c’est acté. Sauf cas exceptionnel », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.