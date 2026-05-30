Greenwood sur le départ : L’OM annonce déjà son transfert ?

En proie à de sérieuses difficultés financières, l'OM doit impérativement vendre avant la fin du mois de juin afin de réussir son passage devant la DNCG. Le nom de Mason Greenwood est forcément évoqué avec insistance puisque l'attaquant anglais dispose de la plus grosse valeur marchande de l'effectif, et Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif, semble d'ailleurs confirmer le départ du joueur en interview.
Recruté en provenance de Manchester United pour 30M€ à l'été 2024, Mason Greenwood (24 ans) s'est tout de suite imposé comme un joueur majeur de l'OM. Auteur de 26 buts et 11 passes décisives en 45 matchs (toutes compétitions confondues) cette saison, l'attaquant anglais a une nouvelle prouvé sa valeur sous le maillot marseillais. Mais les finances de l'OM sont au plus mal, et alors qu'il faudra absolument vendre plusieurs joueurs avant le passage devant la DNCG fin juin, Greenwood apparait en tête de liste des éléments poussés au départ.
« Il fait l'objet d'une grande réflexion »
Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif de l'OM, a d'ailleurs vendu la mèche quant au sort réservé à Mason Greenwood cet été : « Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion. S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties », a confié Lorenzi dans les colonnes de L'EQUIPE. En clair, difficile d'imaginer Greenwood porter encore le maillot de l'OM à la rentrée...
Quel club pour Greenwood ?
Plusieurs pistes ont déjà été évoquées à l'étranger pour Mason Greenwood (AS Rome, Juventus Turin...), mais il semble en revanche inconcevable de l'imaginer retrouver son ancien coach de l'OM Roberto De Zerbi à Tottenham comme l'a affirmé le journaliste Karim Bennani sur La Chaine L’EQUIPE : « Impossible, impossible. De Zerbi a dû se justifier 25 fois en conférence de presse sur pourquoi il était proche de Greenwood. Il a essayé de dire que c’était un bon joueur. Vous pensez franchement après avoir répondu à une multitude de questions des journalistes anglais que Tottenham prendrait le risque de recruter Greenwood pour l’avoir au club ? Impossible. Il ne retournera pas en Angleterre, c’est acté. Sauf cas exceptionnel », a-t-il lâché.