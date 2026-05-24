Equipe de France : Catastrophe à Knysna, Anelka avait prévenu Domenech !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a creusé sa propre tombe en Afrique du Sud pendant la Coupe du monde 2010. Du changement de capitaine pour la compétition à un problème de gestion d'équipe au poste d'attaquant de pointe avec Nicolas Anelka que le principal concerné avait souligné à Raymond Domenech avant le coup d'envoi de la compétition, entraînant un clash à la mi-temps de France - Mexique, tout a été compliqué pour les Bleus. Gaël Clichy et Raphaël Domenach se sont lâchés sur cet épisode douloureux de l'histoire du football français.

Vice-championne du monde en titre, l'équipe de France se présentait en Afrique du Sud pour le Mondial 2010 avec un groupe bien différent de celui qui avait échoué en finale à Berlin aux tirs au but contre l'Italie (1-1 puis 3-5). Avec un nul contre l'Uruguay pour son entrée en lice (0-0) avant la descente aux enfers contre le Mexique (0-2) puis le pays organisateur dans une dernière rencontre anecdotique après une grève de l'entraînement donnant suite à la décision de la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka pour des propos injurieux à l'encontre du sélectionneur Raymond Domenech à la mi-temps, le capitaine du navire Patrice Evra perdait pied dans ce marasme collectif.

«On lui retire quelque part cette autorité à Thierry Henry» Sa doublure de l'époque en équipe de France qu'était Gaël Clichy est revenu lors d'une longue interview avec Raphaël Domenach sur la genèse du problème à ses yeux. « Quel est le problème à Knysna ? Déjà, tu as ton capitaine, un joueur qui est non seulement important pour la nation, mais dans le football mondial. On lui retire quelque part cette autorité à Thierry Henry. Tu le fais comme tu le fais, je pense qu'il y a des choses qui se font et d'autres qui se font différemment. Quand tu pars là-dedans... J'ose imaginer que si Thierry avait toujours été le visage autoritaire de cette équipe, ça aurait pu se passer différemment. Je le pense sincèrement ».