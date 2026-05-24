Equipe de France : Catastrophe à Knysna, Anelka avait prévenu Domenech !

L'équipe de France a creusé sa propre tombe en Afrique du Sud pendant la Coupe du monde 2010. Du changement de capitaine pour la compétition à un problème de gestion d'équipe au poste d'attaquant de pointe avec Nicolas Anelka que le principal concerné avait souligné à Raymond Domenech avant le coup d'envoi de la compétition, entraînant un clash à la mi-temps de France - Mexique, tout a été compliqué pour les Bleus. Gaël Clichy et Raphaël Domenach se sont lâchés sur cet épisode douloureux de l'histoire du football français.
Vice-championne du monde en titre, l'équipe de France se présentait en Afrique du Sud pour le Mondial 2010 avec un groupe bien différent de celui qui avait échoué en finale à Berlin aux tirs au but contre l'Italie (1-1 puis 3-5). Avec un nul contre l'Uruguay pour son entrée en lice (0-0) avant la descente aux enfers contre le Mexique (0-2) puis le pays organisateur dans une dernière rencontre anecdotique après une grève de l'entraînement donnant suite à la décision de la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka pour des propos injurieux à l'encontre du sélectionneur Raymond Domenech à la mi-temps, le capitaine du navire Patrice Evra perdait pied dans ce marasme collectif.
«On lui retire quelque part cette autorité à Thierry Henry»
Sa doublure de l'époque en équipe de France qu'était Gaël Clichy est revenu lors d'une longue interview avec Raphaël Domenach sur la genèse du problème à ses yeux.
« Quel est le problème à Knysna ? Déjà, tu as ton capitaine, un joueur qui est non seulement important pour la nation, mais dans le football mondial. On lui retire quelque part cette autorité à Thierry Henry. Tu le fais comme tu le fais, je pense qu'il y a des choses qui se font et d'autres qui se font différemment. Quand tu pars là-dedans... J'ose imaginer que si Thierry avait toujours été le visage autoritaire de cette équipe, ça aurait pu se passer différemment. Je le pense sincèrement ».
«Moi, tout seul devant, ça le fait pas. Autrement avec plaisir, mais tout seul devant ça ne le fait pas»
Le journaliste de Canal+ menant cette entrevue avec le coach du Stade Malherbe de Caen pour le média Carré a divulgué une information de taille sur le problème tactique avec Nicolas Anelka à la pointe de l'attaque de l'équipe de France qui lui avait valu son remplacement à la mi-temps de la rencontre face au Mexique (0-2), Anelka ne faisant que dézoner. Et pourtant, le joueur de Chelsea de l'époque aurait prévenu le sélectionneur Raymond Domenech. « Raymond Domenech est prêt à ne pas emmener Thierry Henry à la Coupe du monde comme il n'est pas sûr de le mettre titulaire. Il se dit 'olala, soit il va me foutre le bordel soit ce n'est pas respectueux pour lui'. Et Titi lui dit : 'non, je suis Français'. Le mal est déjà fait. Il est aussi fait avec Nico Anelka. Je sais qu'il va voir Nicolas Anelka et qu'il dit au sélectionneur : 'moi, tout seul devant, ça le fait pas. Autrement avec plaisir, mais tout seul devant ça ne le fait pas'. Et il le met tout seul devant ».