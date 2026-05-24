Equipe de France - Kylian Mbappé a lui aussi halluciné pendant la grève à Knysna : «C’était complètement lunaire» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’ici quelques jours maintenant, Kylian Mbappé va participer à sa 3ème Coupe du monde avec l’équipe de France. A l’approche de cet évènement, le capitaine des Bleus a livré certains de ses souvenirs de ce tournoi. C’est ainsi qu’il a notamment été question du Mondial 2010 en Afrique du Sud et comme beaucoup, Mbappé a halluciné pendant la grève des Bleus à Knysna.

Dans l’histoire de l’équipe de France, il y a eu quelques heures sombres. Et bien évidemment, on pense tout de suite à ce qui a pu se passer en 2010 en Afrique du Sud. C’est ainsi que les Bleus sont devenus la risée du monde entier en faisant la grève de l’entraînement à Knysna à la suite de l’exclusion de Nicolas Anelka du groupe. Alors que Kylian Mbappé était encore jeune au moment des faits, il a tout de même été marqué comme il a pu le raconter pour So Foot Club.

« A cette époque, on regardait tous sur Facebook pour essayer des informations » « Vous demandez à n’importe quel Français ce dont il se souvient de cette Coupe du monde, on n’a retenu que ça. C’est une Coupe du monde ratée qui ne nous a pas fait rêver. Ça correspond à une période un peu sombre de la sélection. Les joueurs de l’équipe de France ont fait la grève de l’entraînement, en mondovision, devant les caméras du monde entier. L’entraîneur est parti lire une lettre pour dire que les joueurs n’allaient pas jouer. C’était complètement surréaliste ! A cette époque, on regardait tous sur Facebook pour essayer des informations… mais on ne trouvait pas d’informations ! (Rires) C’était complètement lunaire. J’étais peut-être jeune, mais il y a plein d’adultes qui n’ont pas compris non plus le pourquoi du comment. Je pense qu’il y a toujours une part de mystère, que seuls ceux qui y étaient savent exactement ce qui s’est passé. Mais on ne devrait pas trop s’attarder sur ce moment », a confié Kylian Mbappé à propos de cette Coupe du monde 2010 et de la grève de l’équipe de France à Knysna.