Kylian Mbappé critiqué : L’équipe de France se mobilise pour son capitaine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis quelques jours, plusieurs internationaux français sont montés au créneau pour défendre Kylian Mbappé face aux critiques avant l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé et Théo Hernandez, qui ont tous les deux pris la parole dans le quotidien espagnol Marca.

Kylian Mbappé sort d’une saison pour le moins particulière. Auteur de 42 buts et 7 passes décisives avec le Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France n’a pas échappé aux critiques malgré ses impressionnantes statistiques, la faute aux résultats décevants de son club. Depuis le début du rassemblement, les internationaux tricolores se sont mobilisés pour leur capitaine.

« Certains abusent des critiques parce que c'est Kylian Mbappé » « C'est un joueur incroyable et une très bonne personne en dehors du terrain. Certains abusent des critiques parce que c'est Kylian Mbappé. Il ne faut pas s'acharner sur lui, a notamment confié Ousmane Dembélé, interrogé par Marca. Qu’il fasse ses lacets ou non, qu'il remonte ses chaussettes ou non... C'est beaucoup trop, ça reste un être humain. En équipe de France, il est très bien avec nous, c'est un leader. »