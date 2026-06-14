Kylian Mbappé critiqué : L’équipe de France se mobilise pour son capitaine

Depuis quelques jours, plusieurs internationaux français sont montés au créneau pour défendre Kylian Mbappé face aux critiques avant l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé et Théo Hernandez, qui ont tous les deux pris la parole dans le quotidien espagnol Marca.
Kylian Mbappé sort d’une saison pour le moins particulière. Auteur de 42 buts et 7 passes décisives avec le Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France n’a pas échappé aux critiques malgré ses impressionnantes statistiques, la faute aux résultats décevants de son club. Depuis le début du rassemblement, les internationaux tricolores se sont mobilisés pour leur capitaine.
« Certains abusent des critiques parce que c'est Kylian Mbappé »
« C'est un joueur incroyable et une très bonne personne en dehors du terrain. Certains abusent des critiques parce que c'est Kylian Mbappé. Il ne faut pas s'acharner sur lui, a notamment confié Ousmane Dembélé, interrogé par Marca. Qu’il fasse ses lacets ou non, qu'il remonte ses chaussettes ou non... C'est beaucoup trop, ça reste un être humain. En équipe de France, il est très bien avec nous, c'est un leader. »
« Je trouve les critiques envers Kylian un peu injustes »
Théo Hernandez est également monté au créneau dans un entretien publié par le quotidien espagnol Marca. « Je regarde les matchs du Real Madrid et je trouve les critiques envers Kylian un peu injustes, vu son talent, l'un des meilleurs joueurs du monde, a confié le défenseur français. Mais je comprends aussi le Real Madrid, car j'y ai joué un an et ce n'est vraiment pas facile. J'avais 18 ans, mais la pression est énorme… Kylian est un leader pour nous et je pense qu'il l'est aussi au Real Madrid. Il veut juste gagner, mais je crois qu'il est habitué aux critiques ; je l'ai vu jouer avec brio. (…) Il est extrêmement concentré, hyper focalisé sur cette Coupe du monde, lui et toute l’équipe. »