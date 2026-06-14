PSG, Real Madrid… Michael Olise affole le mercato, et Kylian Mbappé comprend pourquoi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jugé intransférable par le Bayern Munich après sa saison XXL, Michael Olise serait notamment dans les petits papiers du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Interrogé sur son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé se montre lui aussi sous le charme.

L’été pourrait être mouvementé pour Michael Olise. Actuellement aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France, l’attaquant du Real Madrid affole déjà le mercato. Il y a quelques jours, son nom circulait lorsque Florentino Pérez, président du Real Madrid, annonçant vouloir formuler une offre de 150M€ pour le recrutement d’un « galactique ». Depuis, l’international tricolore est évoqué du côté du PSG, un prétendant de longue date.

« En plus d'être un joueur extraordinaire, c'est un super gars » Cette agitation n’a pas dû surprendre Kylian Mbappé, très élogieux à l’égard de son coéquipier en sélection. « C'est le joueur d'aujourd'hui et de demain. Il a cette élégance, cette clairvoyance dans son jeu. Je m'entends très bien avec lui. Désormais, on parle en français ensemble. Il le parle bien, a confié le capitaine des Bleus auprès de L’Équipe. Après, il a cette personnalité qui fait que vous, les médias, vous ne saurez jamais si son français s'améliore ou pas, parce qu'il ne doit pas beaucoup vous parler (sourire). Il n'aime pas ça, il est comme ça. Michael est introverti. Il économise ses mots. Mais ses pieds parlent pour lui. Acceptez-le comme il est. Il ne changera jamais. En plus d'être un joueur extraordinaire, c'est un super gars. »