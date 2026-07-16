Équipe de France - William Saliba : Cette révélation folle sur sa blessure

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La douleur était trop importante pour William Saliba, contraint de céder sa place à Maxence Lacroix durant la demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne (0-2). D’après RMC, l’international français souffre d’une fracture au dos depuis plusieurs semaines, une blessure contractée lors d’une rencontre de Premier League avec Arsenal.

Aligné par Didier Deschamps pour la demi-finale de la Coupe du monde contre l’Espagne (0-2), William Saliba a dû céder sa place à la demi-heure de jeu. « Je n'en peux plus, mon dos est mort », avait-il lancé quelques secondes avant à Dayot Upamecano. Depuis plusieurs mois, le défenseur des Bleus jouait avec d'importantes douleurs qui ont fini par avoir raison de lui. « Je ne dirai pas ce que ça m'empêche de faire parce que ça pourrait renseigner des adversaires », confiait-il durant la phase de groupes, tout en admettant ne pas être « à 100% ». Et pour cause, le joueur d’Arsenal souffre d’une blessure sérieuse.

Saliba souffrait d'une fracture au dos Ce jeudi, RMC révèle que Saliba aurait disputé l’intégralité de la Coupe du monde avec une fracture au dos, contractée deux mois plus tôt lors d’une rencontre de Premier League avec Arsenal. Depuis, le défenseur a reçu des soins quotidiens et particuliers de la part du staff médical des Bleus, tout en évoluant aux Etats-Unis avec des anti-douleurs. L’équipe de France fera évidemment sans lui pour la petite finale prévue ce samedi soir (23h, heure française) contre l’Angleterre.