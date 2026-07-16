Coupe du Monde : L’élimination de l’équipe de France va coûter plusieurs millions d’euros à M6 !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France de Didier Deschamps a perdu face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Alors que les Bleus ne joueront que la petite finale ce samedi soir, M6 aurait un manque à gagner de 5 à 6M€ environ, et ce, par rapport aux retombées publicitaires.

Ayant battu la Suède, le Paraguay et le Maroc lors de la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a composté son billet pour le dernier carré de la compétition. Toutefois, les Bleus de Didier Deschamps sont tombés face à l'Espagne ce mardi soir. Alors que la bande à Kylian Mbappé ne jouera pas la finale du Mondiale, M6 devrait avoir un manque à gagner important sur le plan financier.

Coupe du Monde 2026 : La France ne jouera pas la finale D'après les indiscrétions du Parisien, M6 a déboursé près de 130M€ pour obtenir les droits de retransmission de la Coupe du Monde 2026. Alors que le parcours de l'équipe de France conditionne le volume des retombées publicitaires, l'élimination en demi-finale prive la chaîne française de 5 à 6M€ supplémentaires ; et ce, même s'il y a un match pour la troisième place à jouer ce samedi soir contre l'Angleterre.