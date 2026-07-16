Coupe du Monde : L’élimination de l’équipe de France va coûter plusieurs millions d’euros à M6 !

Ce mardi soir, l'équipe de France de Didier Deschamps a perdu face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Alors que les Bleus ne joueront que la petite finale ce samedi soir, M6 aurait un manque à gagner de 5 à 6M€ environ, et ce, par rapport aux retombées publicitaires.
Ayant battu la Suède, le Paraguay et le Maroc lors de la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a composté son billet pour le dernier carré de la compétition. Toutefois, les Bleus de Didier Deschamps sont tombés face à l'Espagne ce mardi soir. Alors que la bande à Kylian Mbappé ne jouera pas la finale du Mondiale, M6 devrait avoir un manque à gagner important sur le plan financier.
Coupe du Monde 2026 : La France ne jouera pas la finale
D'après les indiscrétions du Parisien, M6 a déboursé près de 130M€ pour obtenir les droits de retransmission de la Coupe du Monde 2026. Alors que le parcours de l'équipe de France conditionne le volume des retombées publicitaires, l'élimination en demi-finale prive la chaîne française de 5 à 6M€ supplémentaires ; et ce, même s'il y a un match pour la troisième place à jouer ce samedi soir contre l'Angleterre.
Un manque à gagner de 5 à 6M€ pour M6
Dans une vidéo publiée sur le compte X de l'équipe de France, Didier Deschamps a annoncé la couleur avant le choc face à l'Angleterre. « On n'est pas au rendez-vous que l'on souhaitait, que l'on attendait, qu'on avait pour objectif. On a un autre rendez-vous qui nous attend. Il n'est pas dimanche (jour de finale), il est samedi. Il faut évidemment évacuer cette énorme déception. Notre devoir à tous, c'est de tout faire samedi parce que c'est le dernier de la compétition. Ce sera nos amis anglais qui ne sont pas passés loin. Il y a une troisième place, donc on va tout faire pour aller la chercher. On a ce devoir par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que représente ce maillot, par rapport à tous les gens qui sont derrière nous et qui ont vibré. Il y a beaucoup de déçus forcément, mais il y a un match. Ce n'est pas un match amical. OK, ça ne va pas changer leur vie mais tous les joueurs doivent avoir ce devoir-là », a confié le sélectionneur de l'équipe de France.