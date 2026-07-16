Equipe de France : Zinedine Zidane a fait ses premiers choix, ça va couter cher à la FFF !

Amadou Diawara

Après la petite finale de la Coupe du Monde 2026 face à l'Angleterre, Didier Deschamps (57 ans) devrait laisser sa place à Zinedine Zidane (54 ans). En effet, la FFF compterait officialiser l'arrivée du Ballon d'Or 98 en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe de France dans une semaine. Ayant composé un staff de plus de 25 personnes, Zinedine Zidane devrait couter cher à l'instance.

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps ne va pas rempiler avec la FFF. Depuis janvier 2025, le sélectionneur de l'équipe de France a fait clairement savoir que la Coupe du Monde 2026 sera son ultime compétition avec les Bleus.

Un staff de plus de 25 personnes pour Zinedine Zidane ? « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. Le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », avait balancé Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.