Coupe du monde 2026 - L'équipe de France éliminée : «C'est une bonne nouvelle pour Zidane»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'équipe de France a été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps disputera son dernier match à la tête des Bleus samedi soir lors de la petite finale contre l'Angleterre. Et alors que la déception est immense, cela pourrait toutefois être une bonne nouvelle pour Zinedine Zidane.

Présentée comme favorite grâce à son parcours jusque-là, l'équipe de France est tombée de haut contre l'Espagne en demi-finale (0-2). Une élimination qui met également fin aux espoirs de Didier Deschamps de remporter une nouvelle Coupe du monde avant de quitter son poste de sélectionneur. Mais d'après le journaliste Florent Gautreau, cette élimination est finalement une bonne nouvelle pour le futur puisqu'elle va permettre à Zinedine Zidane de travailler plus sereinement et avec moins de pression.

«Cette élimination en demi-finale est une bonne nouvelle pour Zidane» « Cette élimination en demi-finale est une bonne nouvelle pour Zidane. Une victoire en Coupe du monde n'aurait pas rendu un grand service à Zidane, parce que derrière, évidemment c'est compliqué de faire mieux, même s'il y a toujours des choses à améliorer. Donc cette défaite en demi-finale va permettre à Zidane de pouvoir construire sans la pression d'un résultat. Et surtout parce qu'il y a quand même plein de choses positives avec cette équipe. Et il y a beaucoup de joueurs intéressants et qui ont pris d'ampleur. Je pense à la charnière Upamecano-Saliba qui est un maillon fort. Upamecano a été incroyable », lance-t-il sur le plateau de l'After Foot avant de poursuivre.