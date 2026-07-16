Coupe du monde 2026 - L'équipe de France éliminée : «C'est une bonne nouvelle pour Zidane»

Alors que l'équipe de France a été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps disputera son dernier match à la tête des Bleus samedi soir lors de la petite finale contre l'Angleterre. Et alors que la déception est immense, cela pourrait toutefois être une bonne nouvelle pour Zinedine Zidane.
Présentée comme favorite grâce à son parcours jusque-là, l'équipe de France est tombée de haut contre l'Espagne en demi-finale (0-2). Une élimination qui met également fin aux espoirs de Didier Deschamps de remporter une nouvelle Coupe du monde avant de quitter son poste de sélectionneur. Mais d'après le journaliste Florent Gautreau, cette élimination est finalement une bonne nouvelle pour le futur puisqu'elle va permettre à Zinedine Zidane de travailler plus sereinement et avec moins de pression.
«Cette élimination en demi-finale est une bonne nouvelle pour Zidane»
« Cette élimination en demi-finale est une bonne nouvelle pour Zidane. Une victoire en Coupe du monde n'aurait pas rendu un grand service à Zidane, parce que derrière, évidemment c'est compliqué de faire mieux, même s'il y a toujours des choses à améliorer. Donc cette défaite en demi-finale va permettre à Zidane de pouvoir construire sans la pression d'un résultat. Et surtout parce qu'il y a quand même plein de choses positives avec cette équipe. Et il y a beaucoup de joueurs intéressants et qui ont pris d'ampleur. Je pense à la charnière Upamecano-Saliba qui est un maillon fort. Upamecano a été incroyable », lance-t-il sur le plateau de l'After Foot avant de poursuivre.
«Une victoire en Coupe du monde n'aurait pas rendu un grand service à Zidane»
« On a quand même un joueur comme Olise dont on a dit qu'il est tombé du ciel et c'est quand même un élément pour un sélectionneur comme Zidane qui peut être capital dans la manière dont il veut faire jouer cette équipe (...) Ce qui est intéressant ce que Zidane pourra s'appuyer sur des joueurs, je pense à Désiré Doué par exemple, je pense à la charnière centrale, je pense à Olise. Il ne part pas de 0. Ce n'est pas comme quand parfois tu changes de sélectionneur et il faut reconstruire, comme après Knysna par exemple où tu te dis qu'on était parti sur un champ de ruine. Par ailleurs, il y a des joueurs qu'on n'a peu vu à cause des blessures, je pense par exemple à Ekitike, qui est à mon avis pourrait être capital et décisif dans un avenir proche. Je pense aussi à Zaïre-Emery qui a été très très peu utilisé. Et même dans le réservoir avec des joueurs comme Eli Kroupi », ajoute Florent Gautreau.