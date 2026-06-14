Mercato : Les deux transferts privilégiés par le PSG à la place d’Ayyoub Bouaddi

Alexis Brunet

Alors qu’il a réalisé une très bonne saison avec le LOSC et qu’il sort d’une grosse performance lors du match entre le Maroc et le Brésil (1-1), Ayyoub Bouaddi ne serait pas une priorité pour le PSG cet été. Le club de la capitale ne souhaiterait pas renforcer son milieu de terrain en priorité, mais plutôt sa défense et son attaque.

Depuis quelques temps déjà, le PSG a pris l’habitude de piocher en Ligue 1 pour se renforcer avec des jeunes joueurs à fort potentiel. Il y a eu Bradley Barcola (OL), Désiré Doué (Stade Rennais) et Lucas Chevalier (LOSC) et, à part le gardien de but, cela s’est avéré être une réussite. Le club de la capitale aurait d’ailleurs dans son viseur un autre élément très prometteur du championnat de France.

Bouaddi ne devrait pas rejoindre Paris cet été Alors qu’il n’a que 18 ans, Ayyoub Bouaddi s’est imposé depuis deux saisons comme un élément incontournable du milieu de terrain du LOSC. L’international marocain impressionne tous les observateurs et beaucoup estiment qu’il y a de fortes chances pour qu’il s’en aille dès cet été. Le PSG apprécierait notamment les qualités du Lillois, mais il ne devrait toutefois pas être recruté cet été par Paris, à en croire les informations du journaliste Fabrizio Romano et de Onze Mondial. Le double champion d’Europe souhaiterait renforcer d’autres secteurs en priorité.