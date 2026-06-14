F1 : L’incident gardé secret par Lewis Hamilton à son arrivée chez Ferrari

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur du Grand Prix de Catalogne ce dimanche, Lewis Hamilton a enregistré la 106ème victoire de sa carrière. A 41 ans, il a répondu aux critiques le concernant puisque beaucoup estimaient qu'il est temps pour lui de quitter la Formule 1. C'est surtout sa première victoire depuis 2 ans sur les lieux d'un accident survenu début 2025 pour les essais hivernaux avec sa nouvelle équipe, Ferrari. Il a révélé avoir traversé une période difficile à la suite de cet accident.

En difficulté la saison dernière pour sa première année chez Ferrari, Lewis Hamilton n'était pas parvenu à trouver la solution. Certains évoquaient alors une retraite à venir pour le septuple champion du monde. En forme depuis début 2026, le Britannique a réussi à décrocher lors du Grand Prix de Barcelone sa première victoire depuis 2024, un moment forcé chargé d'émotions. Surtout qu'il a révélé qu'il a traversé des moments difficiles lors de son arrivée chez Ferrari, ce qui l'avait handicapé pour sa première saison.

Lewis Hamilton blessé après un accident, la folle révélation En choisissant de changer d'équipe à l'aube de ses 40 ans, Lewis Hamilton a surpris tout le monde. Le pilote a dû s'adapter à un nouvel environnement et lors des essais hivernaux, il a eu un accident à Barcelone, là où il a remporté sa victoire ce dimanche. « Au début de l’année dernière, je me suis blessé ici, en fait, et j’ai traîné ça pendant des mois. Une chose que je sais, c’est qu’il ne faut jamais douter de soi, jamais remettre en question ses capacités. Il faut continuer à croire en soi profondément, et ce sont des éléments que j’ai réussi à réinstaller dans mon état d’esprit » a-t-il confié d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto. Sa saison 2025 avait en effet été très compliquée.