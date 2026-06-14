F1 - «C’est incroyable» : L’émotion de Lewis Hamilton après ses galères avec Ferrari

Deuxième sur la grille de départ ce dimanche lors du Grand Prix de Catalogne, Lewis Hamilton a connu une merveilleuse journée pour conclure par une victoire à l'arrivée à Barcelone. Le septuple champion du monde a enregistré la 106ème victoire de sa carrière et surtout la première depuis qu'il est arrivé chez Ferrari en 2025. En difficulté la saison dernière avec la Scuderia, cette victoire signifie beaucoup pour lui.
Incapable de remporter une course depuis le Grand Prix de Belgique en 2024, Lewis Hamilton a mis fin à cette disette. A 41 ans, le pilote Ferrari a devancé le poleman George Russell dimanche à l'arrivée à Barcelone, signant ainsi la 106ème victoire de sa carrière. Une performance incroyable pour le Britannique qui montre bien qu'il n'a jamais cessé de croire en ses chances malgré les difficultés connues chez Ferrari depuis l'année dernière.
Lewis Hamilton renoue avec la victoire
Depuis le début de la saison, l'écurie Mercedes domine largement les débats notamment grâce à Kimi Antonelli qui a remporté quasiment toutes les courses. Mais dimanche en Espagne, Lewis Hamilton a mis fin à cette domination pour apporter la première victoire à Ferrari depuis 2024. Il confirme sa belle forme du moment après avoir terminé à la 2ème place lors des deux courses précédentes. Forcément, le contraste est saisissant par rapport à ses performances en 2025. « Je veux commencer par dire un immense merci à mon équipe et à Fred (Vasseur) qui a cru en moi. Depuis mes débuts avec l'équipe l'an dernier, j'ai connu des moments difficiles mais j'ai toujours gardé espoir. L'équipe a continué à me porter, on a fait tellement de changements. C'est incroyable, je ne pouvais pas demander plus » a-t-il réagi, comme le rapporte L'Equipe.
« Ce n'est pas fini »
Ces derniers mois, beaucoup s'interrogeaient sur l'avenir de Lewis Hamilton en Formule 1. A 41 ans, le pilote britannique prouve qu'il est encore capable de briller au plus haut niveau. « Cette victoire tient une place particulière. Quand j'étais jeune, je regardais qui accumulait les succès. Je m'imaginais ce que ce serait de gagner avec cette voiture et maintenant c'est arrivé. Tout le monde travaille tellement dur tout le monde le mérite. Je serai éternellement reconnaissant. C'est notre première victoire qui j'espère en annonce beaucoup. La voiture s'est comportée de manière fantastique. Je prends ces points, et on va continuer de travailler, ce n'est pas fini » poursuit Hamilton. Grâce à sa victoire, Lewis Hamilton s'installe un peu plus à la deuxième place du championnat derrière Antonelli.