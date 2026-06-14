F1 - «C’est incroyable» : L’émotion de Lewis Hamilton après ses galères avec Ferrari

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième sur la grille de départ ce dimanche lors du Grand Prix de Catalogne, Lewis Hamilton a connu une merveilleuse journée pour conclure par une victoire à l'arrivée à Barcelone. Le septuple champion du monde a enregistré la 106ème victoire de sa carrière et surtout la première depuis qu'il est arrivé chez Ferrari en 2025. En difficulté la saison dernière avec la Scuderia, cette victoire signifie beaucoup pour lui.

Incapable de remporter une course depuis le Grand Prix de Belgique en 2024, Lewis Hamilton a mis fin à cette disette. A 41 ans, le pilote Ferrari a devancé le poleman George Russell dimanche à l'arrivée à Barcelone, signant ainsi la 106ème victoire de sa carrière. Une performance incroyable pour le Britannique qui montre bien qu'il n'a jamais cessé de croire en ses chances malgré les difficultés connues chez Ferrari depuis l'année dernière.

Lewis Hamilton renoue avec la victoire Depuis le début de la saison, l'écurie Mercedes domine largement les débats notamment grâce à Kimi Antonelli qui a remporté quasiment toutes les courses. Mais dimanche en Espagne, Lewis Hamilton a mis fin à cette domination pour apporter la première victoire à Ferrari depuis 2024. Il confirme sa belle forme du moment après avoir terminé à la 2ème place lors des deux courses précédentes. Forcément, le contraste est saisissant par rapport à ses performances en 2025. « Je veux commencer par dire un immense merci à mon équipe et à Fred (Vasseur) qui a cru en moi. Depuis mes débuts avec l'équipe l'an dernier, j'ai connu des moments difficiles mais j'ai toujours gardé espoir. L'équipe a continué à me porter, on a fait tellement de changements. C'est incroyable, je ne pouvais pas demander plus » a-t-il réagi, comme le rapporte L'Equipe.