F1 - Pierre Gasly : Isack Hadjar perd le podium, Red Bull l’a mauvaise !

Troisième du Grand Prix de Monaco après les deux pénalités infligées à Pierre Gasly, Isack Hadjar a finalement récupéré sa quatrième position, la FIA annulant la sanction ce vendredi. Laurent Mekies, le boss de Red Bull, se montre « perplexe » après cette décision.
Il aura fallu attendre plusieurs jours avant de connaître le classement final du Grand Prix de Monaco. Troisième à la ligne d’arrivée, Pierre Gasly avait finalement écopé de deux pénalités de 5 secondes pour excès de vitesse dans la ligne droite des stands, une décision annulée par la FIA ce vendredi, permettant au Français de récupérer sa place sur le podium. Le Français Isack Hadjar (Red Bull) a quant à lui retrouvé sa quatrième position, ce que regrette le patron de Red Bull.
« Nous sommes un peu perplexes »
« Je pense que nous sommes un peu perplexes, non pas tellement parce que vous perdez un podium ou gagnez un podium. Nous sommes un peu perplexes parce qu’au final, nous parlons de pénalités qui ne sont normalement pas susceptibles d’appel, et vous courez face à des voitures qui reçoivent ces pénalités non susceptibles d’appel, ce qui influence aussi votre façon de faire la course. Certaines voitures ont effectivement purgé leur pénalité pendant la course », a confié Laurent Mekies, rapporté par Nextgen-Auto.
« Il est très important que nous ayons à l’avenir une véritable clarté sur le résultat d’une course au moment où celle-ci se termine »
« Je pense que, quelle que soit notre opinion en tant qu’équipe, et même si nous défendons nos intérêts compétitifs avec un éventuel appel, il est très important pour les fans que nous ayons à l’avenir une véritable clarté sur le résultat d’une course au moment où celle-ci se termine, poursuit le patron de Red Bull. Les commissaires notent qu’en ce qui concerne les autres voitures pénalisées, certaines ont purgé leur sanction et cela a malheureusement eu un impact sur leur stratégie de course ainsi que sur leur résultat final. »