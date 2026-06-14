F1 - Pierre Gasly : Isack Hadjar perd le podium, Red Bull l’a mauvaise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Troisième du Grand Prix de Monaco après les deux pénalités infligées à Pierre Gasly, Isack Hadjar a finalement récupéré sa quatrième position, la FIA annulant la sanction ce vendredi. Laurent Mekies, le boss de Red Bull, se montre « perplexe » après cette décision.

Il aura fallu attendre plusieurs jours avant de connaître le classement final du Grand Prix de Monaco. Troisième à la ligne d’arrivée, Pierre Gasly avait finalement écopé de deux pénalités de 5 secondes pour excès de vitesse dans la ligne droite des stands, une décision annulée par la FIA ce vendredi, permettant au Français de récupérer sa place sur le podium. Le Français Isack Hadjar (Red Bull) a quant à lui retrouvé sa quatrième position, ce que regrette le patron de Red Bull.

« Nous sommes un peu perplexes » « Je pense que nous sommes un peu perplexes, non pas tellement parce que vous perdez un podium ou gagnez un podium. Nous sommes un peu perplexes parce qu’au final, nous parlons de pénalités qui ne sont normalement pas susceptibles d’appel, et vous courez face à des voitures qui reçoivent ces pénalités non susceptibles d’appel, ce qui influence aussi votre façon de faire la course. Certaines voitures ont effectivement purgé leur pénalité pendant la course », a confié Laurent Mekies, rapporté par Nextgen-Auto.