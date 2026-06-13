«Une situation très compliquée» : Un problème impliquant Pierre Gasly et Alpine est évoqué

Cinq jours après le Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly et Alpine ont été entendus. La FIA a en effet décidé d’annuler les pénalités infligées au pilote français de 30 ans, lui permettant de récupérer sa troisième place. Une décision qui continue de faire parler.
C’est un soulagement pour Pierre Gasly et Alpine. Arrivé à la troisième position du Grand Prix de Monaco le week-end dernier, le pilote français avait écopé de deux pénalités de 5 secondes pour excès de vitesse dans la ligne droite des stands, l’empêchant ainsi de monter sur le podium. Finalement, la FIA a annulé cette sanction, permettant à Pierre Gasly de retrouver sa place initiale.
La joie de Pierre Gasly
« C’est sûr que c’est assez particulier de célébrer un podium le vendredi du Grand Prix suivant mais la bonne décision a été prise, savourait Gasly vendredi, au micro de Canal+. Il y a eu une erreur qui a été faite pendant le week-end, donc je dis un grand merci à la FIA, à la F1, d’avoir regardé et pris toutes les preuves et la situation en compte, et d’avoir accepté qu’il y avait une erreur qui a eu des conséquences assez importantes. Tout le monde a pris ses responsabilités mais on sait que ce n’est pas simple dans des sports comme ça. (…) « Ça montre le travail et la transparence qu’il y a avec la Formule 1. Et je suis très fier de l’équipe et de ce qu’ils ont fait depuis dimanche soir, ils ont beaucoup travaillé. C’est une troisième place à Monaco, je ne l’ai pas vécu mais je sais que j’ai passé la ligne en troisième, ça fait vraiment très plaisir ».
« En rendant le podium à Gasly, cela les met dans une situation très compliquée »
La décision de la FIA ne fait pas l’unanimité, et Jacques Villeneuve estime notamment que l’instance s’est mise dans une « situation très compliquée » vis-à-vis des autres pilotes. « Quand vous recevez une pénalité après la course, il est facile de revenir à la situation initiale : il suffit de retirer la pénalité. Quand la pénalité a été physiquement purgée pendant la course, vous ne pouvez pas simplement dire soudainement : ’Ah, voici 20 secondes de bonus’, fait remarquer l’ancien pilote à Sky F1, rapporté par Nextgen-Auto. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire parce que la course de tous les autres pilotes autour de lui aurait également été différente. Vous ne pouvez pas simplement attribuer du temps au tour après coup. C’est une situation très compliquée pour la FIA, parce qu’au final les pilotes qui ont payé leur pénalité en piste ne peuvent pas la récupérer, alors qu’ils étaient dans la même situation. Donc, en rendant le podium à Gasly, cela les met dans une situation très compliquée ».