«Une situation très compliquée» : Un problème impliquant Pierre Gasly et Alpine est évoqué

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cinq jours après le Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly et Alpine ont été entendus. La FIA a en effet décidé d’annuler les pénalités infligées au pilote français de 30 ans, lui permettant de récupérer sa troisième place. Une décision qui continue de faire parler.

C’est un soulagement pour Pierre Gasly et Alpine. Arrivé à la troisième position du Grand Prix de Monaco le week-end dernier, le pilote français avait écopé de deux pénalités de 5 secondes pour excès de vitesse dans la ligne droite des stands, l’empêchant ainsi de monter sur le podium. Finalement, la FIA a annulé cette sanction, permettant à Pierre Gasly de retrouver sa place initiale.

La joie de Pierre Gasly « C’est sûr que c’est assez particulier de célébrer un podium le vendredi du Grand Prix suivant mais la bonne décision a été prise, savourait Gasly vendredi, au micro de Canal+. Il y a eu une erreur qui a été faite pendant le week-end, donc je dis un grand merci à la FIA, à la F1, d’avoir regardé et pris toutes les preuves et la situation en compte, et d’avoir accepté qu’il y avait une erreur qui a eu des conséquences assez importantes. Tout le monde a pris ses responsabilités mais on sait que ce n’est pas simple dans des sports comme ça. (…) « Ça montre le travail et la transparence qu’il y a avec la Formule 1. Et je suis très fier de l’équipe et de ce qu’ils ont fait depuis dimanche soir, ils ont beaucoup travaillé. C’est une troisième place à Monaco, je ne l’ai pas vécu mais je sais que j’ai passé la ligne en troisième, ça fait vraiment très plaisir ».