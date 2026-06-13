F1 - Pierre Gasly : Une discussion prévue avec Isack Hadjar pour récupérer son trophée du GP de Monaco

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un Grand Prix très agité à Monaco dimanche dernier, Pierre Gasly a passé la ligne en troisième position derrière Kimi Antonelli et Lewis Hamilton. Mais en raison de deux pénalités pour excès de vitesse dans les stands, il a rétrogradé à la 7ème place. L'écurie Alpine a contesté cette décision et ce vendredi, le pilote français a récupéré sa 3ème place au détriment d'un autre Français : Isack Hadjar. Le pilote de 30 ans prévoit une discussion avec son jeune compatriote.

Frustré à l'arrivée du Grand Prix de Monaco dimanche, Pierre Gasly n'a pas compris comment il a pu recevoir deux pénalités pour le même motif. Son équipe a fait appel de la décision et la FIA a constaté de nouveaux éléments qui ont provoqué des erreurs de calcul dans cette voie des stands. De nombreux pilotes ont reçu une pénalité mais c'est bien le Français qui s'en sort le mieux dans cette histoire grâce à l'appel d'Alpine. Cela fait passer Isack Hadjar à la 4ème place, un coup dur dont ils prévoient de discuter prochainement.

Gasly soulagé, il retrouve le podium Dans une course avec beaucoup de rebondissements, Pierre Gasly s'est retrouvé en 3ème position sur le circuit à la fin du Grand Prix de Monaco. Croyant à un podium, il n'a pas pu cacher son immense déception en apprenant que les pénalités encourues l'ont fait chuter au classement. C'est Isack Hadjar qui a donc pris sa place sur le podium avant qu'Alpine ne conteste les sanctions. Cinq jours plus tard, Gasly retrouve le podium à Monaco, une chose dont il rêvait tant. Pour Hadjar, en revanche, cette situation est plus difficile à avaler.