F1 : Pierre Gasly dénonce une injustice, Lewis Hamilton vole à son secours !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La semaine dernière, Pierre Gasly a vécu une grosse désillusion. Troisième à l’arrivée du Grand Prix de Monaco, le Français a finalement terminé septième en raison de pénalités. S’il a dénoncé une injustice et que son équipe a fait appel de ces sanctions, le pilote Alpine a été soutenu par Lewis Hamilton qui a évoqué son cas ce jeudi.

Un Pierre Gasly abattu. Septième du Grand Prix de Monaco dimanche dernier, le Français avait signé sa meilleure prestation de la saison en franchissant la ligne à la troisième place. Cependant, en raison de pénalités notamment à cause d’un léger excès de vitesse dans la voie des stands, le pilote Alpine a été sanctionné, ce qui lui a valu cette perte de positions. Alors que son écurie a fait appel de ces sanctions et que Gasly pourrait finalement récupérer sa troisième position, Lewis Hamilton a soutenu le Français.

« Pierre a été vraiment malchanceux » « Je pense que c’est juste pour améliorer les choses dans le futur, pour que ça n’arrive plus. Pierre a été vraiment malchanceux. Il a fait un superbe travail pour être là où il était. Il y a eu beaucoup de pénalités et certaines d’entre elles sont… Je n’ai pas vu la vitesse précise mais je sais que c’était seulement 0,1km/h au dessus de la limite, cela ne fait aucune différence », a ainsi confié le septuple champion du monde au micro de Canal + depuis Barcelone.