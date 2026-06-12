F1 : Pierre Gasly dénonce une injustice, Lewis Hamilton vole à son secours !

La semaine dernière, Pierre Gasly a vécu une grosse désillusion. Troisième à l’arrivée du Grand Prix de Monaco, le Français a finalement terminé septième en raison de pénalités. S’il a dénoncé une injustice et que son équipe a fait appel de ces sanctions, le pilote Alpine a été soutenu par Lewis Hamilton qui a évoqué son cas ce jeudi.
Un Pierre Gasly abattu. Septième du Grand Prix de Monaco dimanche dernier, le Français avait signé sa meilleure prestation de la saison en franchissant la ligne à la troisième place. Cependant, en raison de pénalités notamment à cause d’un léger excès de vitesse dans la voie des stands, le pilote Alpine a été sanctionné, ce qui lui a valu cette perte de positions. Alors que son écurie a fait appel de ces sanctions et que Gasly pourrait finalement récupérer sa troisième position, Lewis Hamilton a soutenu le Français.
« Pierre a été vraiment malchanceux »
« Je pense que c’est juste pour améliorer les choses dans le futur, pour que ça n’arrive plus. Pierre a été vraiment malchanceux. Il a fait un superbe travail pour être là où il était. Il y a eu beaucoup de pénalités et certaines d’entre elles sont… Je n’ai pas vu la vitesse précise mais je sais que c’était seulement 0,1km/h au dessus de la limite, cela ne fait aucune différence », a ainsi confié le septuple champion du monde au micro de Canal + depuis Barcelone.
« Ça me brise le cœur, je n’ai pas de mots »
« Je vis pour ce genre de moment, mais certainement pas pour être pénalisé injustement et me voir voler le podium après tout le travail que nous avons fourni », avait de son côté indiqué Gasly qui ne cachait pas son désarroi : « Ça me brise le cœur, je n’ai pas de mots. C’était une course parfaite, on franchit la ligne en troisième place. Les deux fois je mets le limiteur bien avant la ligne avec la limite à 59,5 km/h alors que c’est limité à 60, donc je suis dégoûté. On franchit la ligne d’arrivée en troisième place à Monaco devant tous les fans, je suis pénalisé et je finis loin, je n’ai pas les mots. »