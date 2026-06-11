F1 : Charles Leclerc imite Lewis Hamilton, c’est officiellement confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La semaine dernière à Monaco, Charles Leclerc a connu des gros problèmes au niveau de ses freins, ce qui avait donné lieu à un abandon du Monégasque. Alors que ce dernier avait annoncé qu’il imiterait Lewis Hamilton en utilisant les mêmes freins que son coéquipier, le pilote Ferrari a confirmé cette décision en direct de Barcelone.

Une véritable catastrophe. Alors qu’il était animé de grandes ambitions sur un circuit qu’il connaît par cœur, Charles Leclerc a vécu un véritable cauchemar la semaine dernière lors du Grand Prix de Monaco. En galère avec ses freins depuis le Grand Prix du Canada, le pilote monégasque a connu un accident en fin de course, et semblait très en colère. Alors que de l’autre côté, Lewis Hamilton est de retour en forme avec des freins que le Britannique utilisait chez Mercedes, Charles Leclerc avait annoncé qu’il copierait le septuple champion du monde en utilisant désormais les mêmes freins que lui.

« Je vais passer à la configuration de Lewis dès cette course » Arrivé à Barcelone pour l’épreuve de ce week-end, Leclerc a officialisé cette décision. « Je vais passer à la configuration de Lewis dès cette course, ce qui sera, je l’espère, un pas dans la bonne direction. A Monaco et à Montréal, avec des températures de pneus basses, l’inconstance du comportement et des pneus encore plus sensibles parce que l’on évolue à la limite, cela a été un véritable cauchemar », a ainsi indiqué le pilote Ferrari dans des propos relayés par Next-Gen Auto.