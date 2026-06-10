F1 - Pierre Gasly «injustement sanctionné» à Monaco : Alpine fait appel, la date de l’audience est connue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Si près, mais finalement si loin. Ayant franchi le drapeau à damier du Grand Prix de Monaco à la troisième position dimanche dernier, Pierre Gasly a reculé à la septième position à cause de deux pénalités de cinq secondes dues à son entrée dans la voie des stands trop rapide. Un appel a été demandé par Alpine et l’audience se tiendra ce jeudi 11 juin.

Dimanche dernier, Pierre Gasly réalisait une course presque parfaite. En partant de la neuvième position sur la grille de départ du mythique Grand Prix de Monaco, le pilote d’Alpine est parvenu à se hisser jusqu’à la 3ème place et a franchi le drapeau à damier derrière Lewis Hamilton et le vainqueur Kimi Antonelli au terme d’une course folle avec des Safety Car et les abandons de Max Verstappen, Lando Norris ou encore Charles Leclerc pour ne citer qu’eux. Une occasion en or pour Gasly de décrocher son sixième podium dans la discipline reine de la course automobile.

«J’espère qu’ils pourront faire appel et se battre car j’ai l’impression qu’on a fait tout ce qu’on devait faire» Mais c’était sans compter sur deux pénalités pour excès de vitesse à l’entrée des stands. Un phénomène qui s’est beaucoup produit dimanche pour George Russell et Lewis Hamilton entre autres. Au micro de Canal+, Pierre Gasly n’a bien évidemment pas masqué sa déception en se préparant déjà à la riposte d’Alpine auprès de la FIA. « Ça me brise le cœur, je n’ai pas de mots. C’était une course parfaite, on franchit la ligne en troisième place. Les deux fois je mets le limiteur bien avant la ligne avec la limite à 59,5 km/h alors que c’est limité à 60, donc je suis dégoûté. On franchit la ligne d’arrivée en troisième place à Monaco devant tous les fans, je suis pénalisé et je finis loin, je n’ai pas les mots. On travaille pour ce genre de moments, pour saisir ces chances quand elles se présentent. Je fais ça depuis dix ans, j’ai fait cinq podiums en carrière, et ça fait mal. J’espère qu’ils pourront faire appel et se battre car j’ai l’impression qu’on a fait tout ce qu’on devait faire ».