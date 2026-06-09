NBA : Couvre-feu pour Wembanyama, la scène lunaire à la télévision américaine

Les fans des Spurs peuvent souffler. Après avoir assisté à deux défaites de leur équipe en finales NBA contre les Knicks à San Antonio, les champions de la Conférence Ouest ont pris une victoire à New York au Madison Square Garden dans la nuit de lundi à mardi (115-111). Et ce, notamment grâce à l’apport de Victor Wembanyama gentiment rappelé à l’ordre par De’Aaron Fox concernant l’heure de son coucher.
Les San Antonio Spurs jouaient très gros au Madison Square Garden dans la nuit de lundi à mardi. En effet, après avoir perdu les deux rencontres à domicile au Frost Bank Center, l’équipe de Mitch Johnson n’avait pas le droit à l’erreur dans l’antre des New York Knicks. Et au terme d’un match plus que disputé, Victor Wembanyama a montré la voie à ses coéquipiers en signant la ligne de statistiques suivante : 32 points, 8 rebonds et 6 passes décisives pour une victoire 115-111. Seul Jalen Brunson des Knicks a su marquer autant de points que le meilleur défenseur de l’année.
«Allez, il est minuit mec, on s’en va»
Après la rencontre, Victor Wembanyama était de corvée médiatique au micro d’ESPN où il a répondu à quelques questions sur le succès des San Antonio Spurs. Voyant l’heure tourner et la routine précise et réglée comme du papier à musique de Wembanyama sur son sommeil, De’Aaron Fox a mis fin à l’interview de son coéquipier en lâchant la déclaration qui suit à la télévision : « Allez, il est minuit mec, on s’en va ».
Une routine de sommeil bien huilée depuis des années
En 2024, ses coéquipiers chez les San Antonio Spurs Tre Jones et Julian Campagnie révélaient à The Athletic que Victor Wembanyama ne lisait pas pour les caméras. La lecture avait une place centrale dans son quotidien et sa préparation à une bonne nuit de sommeil qui commence très tôt. A 22h30, Wemby est au lit. Le principal intéressé l’avait d’ailleurs affirmé en interview avec Mouloud Achour pour Clique en marge de son arrivée en NBA. Le couvre-feu lui a été rappelé par Fox dans la nuit de lundi à mardi.