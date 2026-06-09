NBA : Couvre-feu pour Wembanyama, la scène lunaire à la télévision américaine

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les fans des Spurs peuvent souffler. Après avoir assisté à deux défaites de leur équipe en finales NBA contre les Knicks à San Antonio, les champions de la Conférence Ouest ont pris une victoire à New York au Madison Square Garden dans la nuit de lundi à mardi (115-111). Et ce, notamment grâce à l’apport de Victor Wembanyama gentiment rappelé à l’ordre par De’Aaron Fox concernant l’heure de son coucher.

Les San Antonio Spurs jouaient très gros au Madison Square Garden dans la nuit de lundi à mardi. En effet, après avoir perdu les deux rencontres à domicile au Frost Bank Center, l’équipe de Mitch Johnson n’avait pas le droit à l’erreur dans l’antre des New York Knicks. Et au terme d’un match plus que disputé, Victor Wembanyama a montré la voie à ses coéquipiers en signant la ligne de statistiques suivante : 32 points, 8 rebonds et 6 passes décisives pour une victoire 115-111. Seul Jalen Brunson des Knicks a su marquer autant de points que le meilleur défenseur de l’année.

«Allez, il est minuit mec, on s’en va» Après la rencontre, Victor Wembanyama était de corvée médiatique au micro d’ESPN où il a répondu à quelques questions sur le succès des San Antonio Spurs. Voyant l’heure tourner et la routine précise et réglée comme du papier à musique de Wembanyama sur son sommeil, De’Aaron Fox a mis fin à l’interview de son coéquipier en lâchant la déclaration qui suit à la télévision : « Allez, il est minuit mec, on s’en va ».