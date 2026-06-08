NBA : LeBron James tease sa retraite, la scène amusante avec Cristiano Ronaldo

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Plus de 20 ans après ses premiers pas en NBA, LeBron James se trouve au crépuscule de sa riche carrière de basketteur. Le quadruple champion pourrait dans les prochains mois rédiger un point final sur sa longue aventure dans l'élite du basket mondial. Il se trouve dans une situation similaire à celle de Cristiano Ronaldo. De quoi inspirer à Nike une séquence drôle entre les deux légendes.

A la mi-mai, LeBron James sortait au stade des demi-finales de Conférence Ouest de NBA contre l'Oklahoma City Thunder (4-0) avec ses Los Angeles Lakers. Après 8 années passées chez les Angelinos et 23 dans l'élite du basket américain, The Chosen One comme le surnommait Sports Illustrated au moment de la draft NBA de 2003 a fêté son 41ème anniversaire au mois de décembre. Une fois la offseason terminée, il se pourrait que King James ne rempile ni à Los Angeles, ni dans une autre franchise que les Lakers.

«Le feu vert a été donné pour le film. On a écrit le scénario pour vous» Après l'élimination de l'équipe de J.J Redick, LeBron James laissait planer le suspense quant à son avenir. Un départ à la retraite ? « Je ne sais pas ce que le futur me réserve. La défaite est encore fraîche. Je vais prendre du recul, parler à ma famille, faire l'analyse et quand le temps sera venu, vous saurez ce que j'ai décidé ». En parallèle de cette discussion cruciale à avoir avec ses proches, LeBron James a participé à un tournage de Nike en marge de la Coupe du monde de football : Rip the script. Aux côtés de Cristiano Ronaldo notamment (41 ans), la légende du basketball américain s'est vu proposer le script d'un film à l'approche de sa retraite dans une mise en scène amusante. « Allons droit au but. Le feu vert a été donné pour le film. C’est une romance, un drame, une comédie. Ce que je veux dire, c’est qu’on a écrit le scénario pour vous. Bon, alors on vous met dans le coup ».