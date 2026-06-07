Top 14 - L'UBB éliminée avant la phase finale : Une première «amère» depuis 7 ans qui ne passe pas...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'instar du PSG, l'UBB a su conserver son titre de champion d'Europe. Néanmoins, le Paris Saint-Germain a instauré sa domination sur la scène continentale, mais aussi nationale. Ce que l'Union Bordeaux-Bègles n'a pas réussi à faire. Pire, les hommes de Yannick Bru ne verront même pas les phases finales du Top 14. Une première depuis sept ans, provoquant un inévitable goût amer chez l'entraîneur de l'UBB.

La Section Paloise en novembre (33-34), le Stade Français en janvier (28-33), Montpellier en avril (21-23) quelques jours après avoir éliminé le Stade toulousain de la Champions Cup et enfin l'ASM Clermont ce samedi soir (31-34). Voici les quatre défaites concédées par l'Union Bordeaux-Bègles dans son stade de Chaban-Delmas pendant cette saison de Top 14. Quatre revers qui ont coûté cher à l'équipe double championne d'Europe en titre puisque ce samedi, après une deuxième défaite de suite en championnat après celle à Mayol contre le Rugby club toulonnais (22-27) prive l'équipe de Yannick Bru des phases finales du Top 14 pour la première fois depuis 2019.

«Ce n’est pas acceptable» Sonné, mais lucide sur la contre-performance des champions d'Europe que s'avère être cette saison de Top 14, Yannick Bru a vidé son sac aux médias après le coup à la tête reçu contre l'ASM Clermont à Chaban-Delmas. « Les quatre défaites à domicile sont de trop. Ce sont des défaites qui se ressemblent, de peu, face à des équipes qui ne font pas des choses difficiles. Ce n’est pas acceptable. On a fait une 2e mi-temps catastrophique. Il y a eu beaucoup trop d’erreurs individuelles sur ce match pour battre une équipe de Clermont efficace et déterminée. On a une grosse emprise en 1ère période mais malgré tout on leur donne un essai sur un contre et un autre juste avant la mi-temps. La touche s’est également totalement effritée. On n’a pas évolué à notre niveau. C’est un choc car on espérait prolonger l’aventure. Il nous a quand même manqué beaucoup d’énergie. Tous les absents et Coleman qui s’est blessé pendant le match ont pesé ».