Finales NBA : Wembanyama fond en larmes en plein match, «c’est trop émouvant pour moi»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les San Antonio Spurs sont allés la décrocher cette place pour les finales NBA, la première de la franchise texane depuis 2014. Il a fallu que l’équipe de Mitch Johnson élimine l’Oklahoma City Thunder au terme de sept matchs très disputés avec un Victor Wembanyama surmontant bien des obstacles, engendrant ses pleurs après la victoire finale. Ce à quoi Kevin Garnett aurait aimé ne pas assister.

Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, Victor Wembanyama prenait part à un moment d’histoire. Au terme de sa troisième saison en NBA, Wemby va disputer ses premières finales contre les New York Knicks avec un match 1 dans les prochaines heures au Frost Bank Center en venant à bout du champion en titre : l’Oklahoma City Thunder (111-103) mettant fin à une série titanesque entre les deux franchises de la Conférence Ouest de sept confrontations. Sur le parquet du Paycom Center, Wemby fondait en larmes de joie.

«Il pleurait en finale de la Conférence Ouest. C'était trop émouvant pour moi. Il lui reste encore quatre matchs à disputer» Ce qui n’a pas vraiment plu à Kevin Garnett. Le champion NBA 2008 avec les Boston Celtics a pris la parole sur le KG Certified Podcast. Après avoir divulgué quelques conseils à Victor Wembanyama qui l’avait démarché pendant la Offseason de 2025, Garnett a assuré que ce furent trop d’émotions étalées par la star des San Antonio Spurs pour une finale de conférence seulement. « L'Alien a dû traverser des moments difficiles pour pouvoir raconter cette histoire digne d'une carte de vœux Hallmark. Tu comprends ? Il a dû en baver. Il pleurait en finale de la Conférence Ouest. C'était trop émouvant pour moi. Il lui reste encore quatre matchs à disputer ; il faut passer par la finale de la NBA. Il faut garder son sang-froid maintenant. Les Knicks voient ça, c’est leur ticket d’entrée ».