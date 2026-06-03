Finales NBA : Wembanyama fond en larmes en plein match, «c’est trop émouvant pour moi»

Les San Antonio Spurs sont allés la décrocher cette place pour les finales NBA, la première de la franchise texane depuis 2014. Il a fallu que l’équipe de Mitch Johnson élimine l’Oklahoma City Thunder au terme de sept matchs très disputés avec un Victor Wembanyama surmontant bien des obstacles, engendrant ses pleurs après la victoire finale. Ce à quoi Kevin Garnett aurait aimé ne pas assister.
Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, Victor Wembanyama prenait part à un moment d’histoire. Au terme de sa troisième saison en NBA, Wemby va disputer ses premières finales contre les New York Knicks avec un match 1 dans les prochaines heures au Frost Bank Center en venant à bout du champion en titre : l’Oklahoma City Thunder (111-103) mettant fin à une série titanesque entre les deux franchises de la Conférence Ouest de sept confrontations. Sur le parquet du Paycom Center, Wemby fondait en larmes de joie.
«Il pleurait en finale de la Conférence Ouest. C'était trop émouvant pour moi. Il lui reste encore quatre matchs à disputer»
Ce qui n’a pas vraiment plu à Kevin Garnett. Le champion NBA 2008 avec les Boston Celtics a pris la parole sur le KG Certified Podcast. Après avoir divulgué quelques conseils à Victor Wembanyama qui l’avait démarché pendant la Offseason de 2025, Garnett a assuré que ce furent trop d’émotions étalées par la star des San Antonio Spurs pour une finale de conférence seulement. « L'Alien a dû traverser des moments difficiles pour pouvoir raconter cette histoire digne d'une carte de vœux Hallmark. Tu comprends ? Il a dû en baver. Il pleurait en finale de la Conférence Ouest. C'était trop émouvant pour moi. Il lui reste encore quatre matchs à disputer ; il faut passer par la finale de la NBA. Il faut garder son sang-froid maintenant. Les Knicks voient ça, c’est leur ticket d’entrée ».
Wembanyama n’arrivait pas à «trouver les mots» après le succès contre OKC
Victor Wembanyama vit cependant un rêve éveillé avec l’objectif clair d’aller chercher la première bague de champion NBA de sa carrière face aux New York Knicks qui retrouvent les finales pour la première fois depuis 1999. Après la victoire contre la bande de Shai Gilgeous-Alexander, Wemby reconnaissait traverser des moments particuliers. « Quelles émotions sont passées dans votre esprit après cette victoire au match 7 contre Oklahoma City, synonyme de finale NBA ? Gagner. Réussir cet objectif, un rêve d'enfant et avoir une vraie chance de gagner ce titre. Une vraie chance de réaliser ce rêve. On ne sait jamais quand la chance repassera. Mais le jour où on va gagner ce titre, je parle pour moi, ce sera un jour incroyable, la réalisation d'un rêve. C'est dur de trouver les mots. C'est presque comme si c'était le vrai but de ma vie ». Reste à savoir qui des Spurs ou des Knicks ressortiront victorieux des finales NBA.