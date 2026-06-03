Antoine Dupont provoque une grosse signature à 10M€ par an dans le rugby français !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les maillots du XV de France vont avoir à compter de cet été une tout autre allure. En effet, c’est la fin du partenariat de la Fédération française de rugby avec son sponsor Altrad après huit ans de collaboration. CMA CGM reprend le relais en offrant des revenus plus importants à l’année pour la FFR. Et il se trouve qu’Antoine Dupont, d’une manière indirecte, aurait fait les affaires de la Fédération grâce à sa notoriété et l’exposition positive du XV de France ces dernières années.

C’est une collaboration de huit années qui touche à sa fin en ce mois de juin 2026. Le XV de France sponsorisé par Altrad, c’est trois sacres au Tournoi des 6 nations en 2022, 2025 et 2026. C’est également une Coupe du monde disputée en France à l’automne 2023 avec une défaite en quart de finale pour l’équipe entraînée par Fabien Galthié, mais avec un élan médiatique totalement retrouvé notamment grâce à l’aura de son capitaine médaillé d’or aux JO de Paris 2024 en rugby à VII Antoine Dupont, mais aussi d’autres noms appréciés du grand public : Louis Bielle-Biarrey ou encore Romain Ntamack pour ne citer qu’eux.

D’Altrad à CMA CGM Cependant, l’accord contractuel annuel de 7M€ de revenus de 2018 à 2023 revu cette année-là pour des recettes de 9M€ ne sera pas reconduit. Le Parisien assure que la Fédération française de rugby tournera la page Altrad en imitant l’OM. C’est le groupe de la famille Saadé, à savoir CMA CGM qui reprend le flambeau pour le sponsoring du XV de France. De quoi permettre à la FFR de percevoir des recettes annuelles de 10M€. Une hausse des revenus qui ne pouvait pas mieux tomber puisque la Fédération est confrontée à un déficit d’exploitation de 7M€ sur l’exercice 2024-2025, d’où la quête d’un partenaire économique susceptible de répondre présent pour soutenir ses ambitions financières comme rapporté par blog-rct.