NBA : Retraite ou Last Dance pour LeBron James ? Une vieille connaissance sort du silence

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le chant du cygne pour LeBron James ? L'inépuisable quadruple champion NBA a terminé sa 23ème saison dans l'élite du basketball mondial. A 41 ans, l'heure de la retraite pourrait bien avoir sonné. Néanmoins, une Last Dance est propable pour la star des Lakers, à Los Angeles ou Cleveland ? Son ancien coach David Blatt a tranché.

Y aura-t-il un 24ème chapitre pour LeBron James ? Le quadruple champion NBA a déjà bouclé sa 23ème saison avec une demi-finale de Play-Offs perdue contre l'Oklahoma City Thunder (0-4). A bientôt 42 ans, l'ailier des Los Angeles Lakers a instauré un suspense pendant sa dernière conférence de presse à la mi-mai concernant la suite de sa carrière. « Je ne sais pas ce que le futur me réserve. La défaite est encore fraîche. Je vais prendre du recul, parler à ma famille, faire l'analyse et quand le temps sera venu, vous saurez ce que j'ai décidé. J'ai toujours l'amour du jeu. Le processus, l'entraînement est plus important que le résultat. Qu'aurais-je à gagner avec un nouveau titre ? J'ai tout donné sur le parquet. J'ai contrôlé ce que je pouvais, je peux quitter le terrain en me disant que j'étais pleinement concentré à la tâche, même si je déteste perdre ».

«Quelle équipe me donne la meilleure chance de gagner un championnat ?» Au retour de LeBron James aux Cleveland Cavaliers à l'été 2014, David Blatt était le head coach de la franchise de l'Ohio. Celui qui a côtoyé King James a pris la parole ces dernières heures en s'attardant sur l'avenir de son ancien joueur pour qui un nouveau retour chez les Cavs est une possibilité grandissante selon les échos parus dans la presse spécialisée. Aux yeux de Blatt, il ne faudrait pas s'attendre à une telle éventualité. « Je vous dirais que le facteur numéro un pour lui au moment de choisir où jouer sera probablement : “Quelle équipe me donne la meilleure chance de gagner un championnat ?” ».