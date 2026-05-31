Lucas Chevalier au PSG : Ça rappelle une histoire vieille de 29 ans !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, le PSG décidait de remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Arrivé en provenance du LOSC, l’international français débarquait avec l’étiquette de gardien numéro 1. Un statut qu’il a fini par perdre, ayant ainsi pris place sur le banc des remplaçants au cours des derniers mois. La situation de Chevalier à Paris n’a pas été simple et voilà que ça a rappelé à certains ce qui a pu se passer au PSG il y a quelques années maintenant.

Luis Enrique n’étant pas le plus fan de son profil, Gianluigi Donnarumma a été invité à quitter le PSG l’été dernier. Alors que l’Italien a été vendu à Manchester City, le club de la capitale a décidé de le remplacer par Lucas Chevalier. Très prometteur avec le LOSC, l’international français était donc très attendu à Paris, où il est arrivé avec l’étiquette de gardien numéro 1. Le fait est que pour ses premiers mois au PSG, Chevalier a enchainé les erreurs et la sanction a fini par tomber. Luis Enrique l’a relégué sur le banc des remplaçants pour lui préférer Matvey Safonov.

« Ça rappelle un peu ce qui s’était passé avec Christophe Revault » Arrivé au PSG comme titulaire, Lucas Chevalier est donc devenu un remplaçant. Une situation loin d’être simple pour le gardien français. C’est alors que lors de L’Equipe de Greg a fait un parallèle avec ce qui a pu se passer à Paris avec Christophe Revault, recruté par le club de la capitale en 1997 et reparti un an plus tard : « La situation de gardien de but, c’est terrible. Ça rappelle un peu ce qui s’était passé avec Christophe Revault. Il était arrivé auréolé d’une gloire incroyable, meilleur gardien de l’année précédente, tout le monde était dithyrambique sur Christophe. Il est arrivé, Bernard Lama qui devait partir a finalement trainé des pieds, il a mis une telle pression à Christophe qu’il n’a jamais pu s’en sortir et il a craqué ».