Coup de tonnerre à l'OM, Grégory Lorenzi a signé dans un autre club !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une petite bombe qui frappe déjà l'OM de Stéphane Richard. En effet, alors que le club phocéen a officialisé la signature de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, révèle que l'ancien dirigeant du Stade Brestois a également signé avec les Aiglons.

Après le départ de Medhi Benatia, qui a démissionné de ses fonctions de directeur du football de l'OM, Grégory Lorenzi a été choisi pour occuper le poster de directeur sportif à Marseille. L'officialisation de son arrivée est tombée ces derniers jours, mais Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, a lâché une petite bombe vendredi soir en révélant que Grégory Lorenzi avait également signé avec les Aiglons.

Lorenzi a aussi signé à Nice ! « On n’a pas pu signer le contrat tout de suite parce qu’on avait encore Florian Maurice avec qui on était en harmonie. Je l’avais prévenu à l’avance parce qu’on fait les choses proprement chez nous. On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé », lance-t-il en zone mixte, avant d'en rajouter une couche.