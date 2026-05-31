Coup de tonnerre à l'OM, Grégory Lorenzi a signé dans un autre club !

C'est une petite bombe qui frappe déjà l'OM de Stéphane Richard. En effet, alors que le club phocéen a officialisé la signature de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, révèle que l'ancien dirigeant du Stade Brestois a également signé avec les Aiglons.
Après le départ de Medhi Benatia, qui a démissionné de ses fonctions de directeur du football de l'OM, Grégory Lorenzi a été choisi pour occuper le poster de directeur sportif à Marseille. L'officialisation de son arrivée est tombée ces derniers jours, mais Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, a lâché une petite bombe vendredi soir en révélant que Grégory Lorenzi avait également signé avec les Aiglons.
Lorenzi a aussi signé à Nice !
« On n’a pas pu signer le contrat tout de suite parce qu’on avait encore Florian Maurice avec qui on était en harmonie. Je l’avais prévenu à l’avance parce qu’on fait les choses proprement chez nous. On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé », lance-t-il en zone mixte, avant d'en rajouter une couche.
«Le contrat était signé»
« 15 jours après, il m’appelle et demande à me voir. Je lisais la presse et j’ai compris que l’OM était revenu sur le sujet. Il vient me voir au bureau et me dit "Président, je suis navré, c’est la première fois que ça m’arrive, mais je vais reprendre ma parole et je choisis Marseille". Je lui ai dit que "pour nous ce n’est pas neutre, je vais vous rappeler". Je considère que Marseille s’exonère du contrat qu’on avait avec lui. Comme j’ai dit à Greg, je peux comprendre la pression de Marseille qui revient sur le sujet. Mais Marseille sait très bien qu’on a un contrat avec lui. Ils le savent. Il n’a pas pu ne pas leur dire. Malgré ça, ils ont annoncé partout que Grégory Lorenzi serait le directeur sportif de l’OM. J’ai dit à Greg : "il y a un problème, imaginez que vous fassiez un joueur, il signe, il a son contrat et 15 jours après, le club où il n’a pas signé le relance". Je ne pense pas qu’il le prendrait bien et je pense qu’il lui demanderait d’honorer son contrat. Ce soir, on a un contrat signé », ajoute Jean-Pierre Rivère.