George Russell veut faire comme Max Verstappen, la grosse annonce sur son avenir en F1 !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

George Russell se bat comme chaque saison pour éventuellement être sacré champion du monde de Formule 1. Deuxième au classement des pilotes derrière son coéquipier Mercedes Kimi Antonelli, l'Anglais s'imagine bien au volant d'une tout autre voiture que sa monoplace actuelle comme Max Verstappen l'a fait pendant les Nürburgring 24h. Pendant un point presse, Russell a fait un aveu sur son avenir.

Pour cette édition 2026 du Nürburgring 24h, Max Verstappen accompagné des pilotes Jules Gounon, Lucas Auer et Dani Juncadella a dû se contenter d'une 37ème place en raison d'une casse de transmission à un peu plus de trois heures de l'arrivée. La Mercedes AMG GT3 de la team faisait pourtant la course en tête. Finalement, le résultat ne fut clairement pas à la hauteur des attentes. Mais le quadruple champion du monde de Formule 1 compte bien remettre ça en 2027.

«Participer au Nürburgring 24h ? Un jour. Honnêtement, voir Max courir là-bas le week-end dernier, c’était vraiment cool» Et à l'avenir, le pilote Red Bull pourrait bien ne pas être le seul à s'essayer à cette prestigieuse course d'endurance allemande. George Russell, fort de son expérience en F1 depuis 2019 entend bien marcher dans le sillage de Max Verstappen en participant lui aussi au Nürburgring 24h. C'est le discours tenu par le pilote Mercedes aux médias, rapporté par f1i. « Oui, définitivement un jour. Honnêtement, voir Max courir là-bas le week-end dernier, c’était vraiment cool. J’ai déjà suivi cette course par le passé et ces épreuves de 24 heures là-bas ou à Bathurst par exemple sont tout simplement brutales ».