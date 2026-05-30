F1 : Avant PSG/Arsenal, Esteban Ocon attend un cadeau de la part d'Ousmane Dembélé !

La confrontation tant attendue par les supporters du PSG et d'Arsenal, ainsi que les amoureux du football et de la Ligue des champions, se déroulera dans quelques heures. A la Puskas Arena de Budapest, les Parisiens et Londoniens tenteront de soulever la Coupe aux grandes oreilles. Le pilote de Formule 1 Esteban Ocon a pris la parole en soumettant une requête à Ousmane Dembélé.
Esteban Ocon ne s'en est jamais caché : il est un fervent supporter du PSG. Interrogé il y a quelques jours par Canal+ sur son pronostic pour la finale de Ligue des champions qui oppose le Paris Saint-Germain à Arsenal ce samedi 30 mai à la Puskas Arena de Budapest, le pilote d'Haas n'avait pas vraiment mâché ses mots. « Les collègues, ils vont faire grise mine parce qu’on va les anéantir, on va les tuer ! ».
«Pourquoi tu me poses la question déjà»
Un message qui a le mérite d'être clair pour le natif d'Evreux qui a été incité à réitérér sa prise de position franche à l'approche de cette finale entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Aux médias de la F1, Esteban Ocon s'est montré une fois de plus cash à quelques heures du coup d'envoi. « Arsenal ou le PSG, qui va remporter la Ligue des champions ? Le PSG. Pourquoi tu me poses la question déjà ? ».
«Nous avons besoin d'un but d'Ousmane»
Relancé à l'instar de Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Lewis Hamilton ou encore Carlos Sainz Jr sur un pronostic, Esteban Ocon voit une victoire du PSG par deux buts d'écart avec, il l'espère ou plutôt le demande, une réalisation d'Ousmane Dembélé, qui a grandi à Evreux comme lui. « Une prédiction pour le score ? 2-0 pour le PSG, et nous avons besoin d'un but d'Ousmane. Il vient de ma ville, Evreux, en Normandie. Il n'y que 45 000 habitants, mais il vient de là ». Reste désormais à savoir si le Paris Saint-Germain et son numéro 10 donneront raison à la prédiction d'Esteban Ocon pour permettre aux supporters parisiens d'être au septième ciel. Réponse dans quelques heures désormais.