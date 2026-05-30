F1 : Avant PSG/Arsenal, Esteban Ocon attend un cadeau de la part d'Ousmane Dembélé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La confrontation tant attendue par les supporters du PSG et d'Arsenal, ainsi que les amoureux du football et de la Ligue des champions, se déroulera dans quelques heures. A la Puskas Arena de Budapest, les Parisiens et Londoniens tenteront de soulever la Coupe aux grandes oreilles. Le pilote de Formule 1 Esteban Ocon a pris la parole en soumettant une requête à Ousmane Dembélé.

Esteban Ocon ne s'en est jamais caché : il est un fervent supporter du PSG. Interrogé il y a quelques jours par Canal+ sur son pronostic pour la finale de Ligue des champions qui oppose le Paris Saint-Germain à Arsenal ce samedi 30 mai à la Puskas Arena de Budapest, le pilote d'Haas n'avait pas vraiment mâché ses mots. « Les collègues, ils vont faire grise mine parce qu’on va les anéantir, on va les tuer ! ».

«Pourquoi tu me poses la question déjà» Un message qui a le mérite d'être clair pour le natif d'Evreux qui a été incité à réitérér sa prise de position franche à l'approche de cette finale entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Aux médias de la F1, Esteban Ocon s'est montré une fois de plus cash à quelques heures du coup d'envoi. « Arsenal ou le PSG, qui va remporter la Ligue des champions ? Le PSG. Pourquoi tu me poses la question déjà ? ».