Neymar à la Coupe du monde avec le Brésil : La conséquence qui fait «mal au coeur» de Laure Boulleau 

Plus que quelques jours maintenant avant le début de la Coupe du monde 2026. Pour cet évènement, Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a décidé de faire appel à Neymar. Une décision qui a fait le bonheur de nombreux supporters, mais voilà que la présence du joueur de Santos a une conséquence fâcheuse. De quoi affecter d’ailleurs Laure Boulleau.
La liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde était plus attendue que jamais. La question était de savoir si le sélectionneur du Brésil ferait appel ou non à Neymar, loin d’être à son meilleur niveau actuellement. Il n’empêche que la star de Santos a été appelé avec la Seleçao… contrairement à Joao Pedro. Pour beaucoup, l’attaquant de Chelsea, auteur d’une belle saison en Premier League, a été la victime collatérale de la sélection de Neymar par Carlo Ancelotti.
« Forcément, sa venue enlève le bonheur à quelqu’un »
Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau a fait part de sa tristesse de voir Joao Pedro hors de cette liste du Brésil pour la Coupe du monde. « Je suis aussi triste pour Joao Pedro qui ne va pas faire la Coupe du monde alors que c’est un joueur qui a des stats incroyables. Forcément, sa venue enlève le bonheur à quelqu’un. Ça m’a fait mal au coeur. Il méritait de faire partie de cette sélection, il a été très bon cette année », a confié la consultante sur Canal+.
« J’ai peur qu’à la fin du film on soit un peu triste »
Réagissant lui à la sélection de Neymar par Carlo Ancelotti, Bertrand Latour a confié : « Est-ce que je suis surpris, sceptique, heureux ? Peut-être les trois à la fois. Surpris oui parce qu’il ne l’a pas toujours appelé. De ce point de vue, c’est une surprise. Sceptique oui. J’ai tellement entendu Didier Deschamps dire quand un joueur a un statut, si ce joueur là est déclassé ça peut poser un problème et je ne pense pas que Neymar soit le type de joueur à se contenter de miettes. Je pense qu’il a plutôt envie d’être le personnage principal plutôt qu’un second rôle. Et aussi à la fois heureux. Sa joie est communicative, pour le souvenir que j’ai de Neymar, je suis content qu’il soit là. Mais j’ai peur qu’à la fin du film on soit un peu triste ».