Neymar à la Coupe du monde avec le Brésil : La conséquence qui fait «mal au coeur» de Laure Boulleau 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques jours maintenant avant le début de la Coupe du monde 2026. Pour cet évènement, Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a décidé de faire appel à Neymar. Une décision qui a fait le bonheur de nombreux supporters, mais voilà que la présence du joueur de Santos a une conséquence fâcheuse. De quoi affecter d’ailleurs Laure Boulleau.

La liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde était plus attendue que jamais. La question était de savoir si le sélectionneur du Brésil ferait appel ou non à Neymar, loin d’être à son meilleur niveau actuellement. Il n’empêche que la star de Santos a été appelé avec la Seleçao… contrairement à Joao Pedro. Pour beaucoup, l’attaquant de Chelsea, auteur d’une belle saison en Premier League, a été la victime collatérale de la sélection de Neymar par Carlo Ancelotti.

« Forcément, sa venue enlève le bonheur à quelqu’un » Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau a fait part de sa tristesse de voir Joao Pedro hors de cette liste du Brésil pour la Coupe du monde. « Je suis aussi triste pour Joao Pedro qui ne va pas faire la Coupe du monde alors que c’est un joueur qui a des stats incroyables. Forcément, sa venue enlève le bonheur à quelqu’un. Ça m’a fait mal au coeur. Il méritait de faire partie de cette sélection, il a été très bon cette année », a confié la consultante sur Canal+.