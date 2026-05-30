Zinedine Zidane désiré par un club étranger : La punchline lâchée par un journaliste sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques semaines avant de revoir Zinedine Zidane sur un banc de touche ? Rien n’est encore officiel, mais après la Coupe du monde, il devrait remplacer Didier Deschamps comme sélectionneur de l’équipe de France. Mais voilà que ça n’empêcherait pas le Besiktas de penser à Zizou. Réagissant à cette information, Dominique Sévérac n’a pas manqué de lâcher une punchline.

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n’a plus entrainé depuis cette date. 5 ans plus tard, il est l’heure de d’enfiler à nouveau le costume de technicien pour le Français. En effet, aujourd’hui, tout indique que Zizou sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Alors que Didier Deschamps quittera ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde 2026, Zidane est annoncé comme le grand favori pour le remplacer à la tête des Bleus. Cela n’a pas encore été officialisé par la FFF, mais cela serait acté en coulisses…

Besiktas rêve de Zidane ? Zinedine Zidane devrait donc être le prochain sélectionneur de l’équipe de France. D’ici quelques semaines, on devrait le voir à la tête des Bleus. Alors que c’est acté pour beaucoup, voilà qu’un club tenterait sa chance pour le détourner du chemin qu’il prend. En effet, dernièrement, en Turquie, le média Fanatik annonçait que le club de Besiktas avait ce rêve fou de faire venir Zinedine Zidane sur son banc de touche pour la saison prochaine. Une information complètement folle qui n’a bien évidemment pas manqué de faire réagir.