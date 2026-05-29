Zidane de retour en équipe de France : «Je ne sais pas du tout», Michel Platini relance le suspense ?

Dans quelques jours, Didier Deschamps va prendre part à sa dernière compétition officielle à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus a fait savoir qu’il allait quitter son poste sur le banc tricolore après la Coupe du monde 2026. Zinédine Zidane est fortement pressenti pour le remplacer. Michel Platini a toutefois relancé le suspense à ce sujet.
Didier Deschamps va faire ses adieux à l’équipe de France dans quelques semaines. Le sélectionneur des Bleus a déjà indiqué qu’il allait quitter son poste sur le banc tricolore une fois la Coupe du monde 2026 terminée. Le coach de 57 ans espère donc terminer son aventure avec la sélection française sur une bonne note, en offrant sa troisième étoile à l’Hexagone. La question de son successeur se pose donc naturellement. Et Zinédine Zidane est fortement pressenti pour prendre la relève. Michel Platini a toutefois relancé le suspense sur l’éventuel retour du Ballon d’Or 1998 en équipe de France.
«Zidane en équipe de France ? Je le souhaite»
« Ah bon ? Vous le savez vous ? Moi je ne sais pas. Je le souhaite, après je ne sais pas du tout. Je n’ai pas vu ça dans les nouvelles dans les journaux. C’est très officieux ? Eh bien tant mieux ! » a expliqué l’ancien numéro 10 au micro de RTL. Il faut dire que l’arrivée de Zinédine Zidane pour remplacer Didier Deschamps n’a pas encore été officialisée. Mais plusieurs indices laissent supposer que ce sera bien l’ex-entraîneur du Real Madrid qui prendra les rênes de la sélection à l’issue de la Coupe du monde 2026.
L'heure est enfin venue pour Zidane en équipe de France ?
Zinédine Zidane attend ce poste depuis plusieurs années maintenant. Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, le champion du monde 1998 a fait savoir plus d’une fois qu’il aimerait bien arriver sur le banc de l’équipe de France. Zinédine Zidane a donc attendu patiemment son tour. L’aventure de Didier Deschamps touchant désormais à sa fin, l’heure semble enfin venue pour l’ancien numéro 10 des Bleus.