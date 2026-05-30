Transfert de Julian Alvarez : Le clash qui change tout pour le PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG entendrait se renforcer en attaque cet été. Le club de la capitale aurait déjà activé plusieurs pistes sur le mercato, dont celle menant à Julian Alvarez. Le FC Barcelone serait également sur le coup. Mais le clash entre la formation catalane et l’Atlético de Madrid pourrait permettre aux Rouge-et-Bleu de passer à nouveau devant sur ce dossier.

Le PSG devrait très certainement vivre un mercato agité cet été. Le club de la capitale entendrait offrir de nouveaux renforts à Luis Enrique en vue de la saison prochaine, notamment en attaque. Les dirigeants parisiens auraient ainsi des vues sur Julian Alvarez. Mais l’international argentin serait également ciblé par le FC Barcelone. La formation catalane serait même passée à l’action pour le transfert de l’attaquant de 26 ans.

Le FC Barcelone a dégainé son offre pour Julian Alvarez « L’offre de Barcelone pour Julian Alvarez est sur la table. Elle est de 100M€, il n’y a pas de bonus, aucun joueur n’est inclus. C’est ce que le FC Barcelone offre pour Julian Alvarez. Donc le Barça lance les conversations avec les intermédiaires, les agents sont aussi dedans. Barcelone travaille dur sur le dossier » a ainsi révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Seulement, le PSG pourrait profiter du clash entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid pour prendre l’avantage sur le dossier Julian Alvarez.