Départ du PSG : Le clan Kvaratskhelia annonce le verdict !

Amadou Diawara

Transféré au PSG lors de l'hiver 2025 - et ce, en provenance de Naples - Khvicha Kvaratskhelia s'est engagé jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, l'international géorgien pourrait bientôt prendre le large d'après certaines rumeurs. Mais à en croire son clan, Khvicha Kvaratskhelia n'ira nulle part dans un avenir proche.

Etincelant sous les couleurs du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia a alarmé la direction du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. A tel point que le club de la capitale a formulé une offre à hauteur de 80M€ pour le recruter, et ce après avoir été recalé par le Napoli lors du mercato estival 2024. Heureusement pour le PSG, cette offensive qui a fait plier Aurelio De Laurentiis en janvier 2025.

PSG : Kvaratskhelia est tombé amoureux de Paris Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, Khvicha Kvaratskhelia a paraphé un bail de quatre ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le numéro 7 du PSG pourrait bientôt changer d'air d'après certaines rumeurs. Des rumeurs balayées d'un revers de la main par l'entourage du joueur.