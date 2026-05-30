Départ du PSG : Le clan Kvaratskhelia annonce le verdict !

Transféré au PSG lors de l'hiver 2025 - et ce, en provenance de Naples - Khvicha Kvaratskhelia s'est engagé jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, l'international géorgien pourrait bientôt prendre le large d'après certaines rumeurs. Mais à en croire son clan, Khvicha Kvaratskhelia n'ira nulle part dans un avenir proche.
Etincelant sous les couleurs du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia a alarmé la direction du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. A tel point que le club de la capitale a formulé une offre à hauteur de 80M€ pour le recruter, et ce après avoir été recalé par le Napoli lors du mercato estival 2024. Heureusement pour le PSG, cette offensive qui a fait plier Aurelio De Laurentiis en janvier 2025.
PSG : Kvaratskhelia est tombé amoureux de Paris
Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, Khvicha Kvaratskhelia a paraphé un bail de quatre ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le numéro 7 du PSG pourrait bientôt changer d'air d'après certaines rumeurs. Des rumeurs balayées d'un revers de la main par l'entourage du joueur.
Kvaratskhelia ne va pas quitter le PSG cet été
Selon les informations de L'Equipe, Khvicha Kvaratskhelia est tombé amoureux de la ville de Paris, et ce, alors qu'il n'y vit que depuis 17 mois. A en croire ses proches, son séjour dans la capitale française - qui a un style de vie, une atmosphère et une tranquillité très différente de Naples - est « idyllique ». D'après eux, les rumeurs d'un départ à court terme ne sont donc pas à prendre au sérieux. Les supporters du PSG peuvent pousser un ouf de soulagement, puisque Khvicha Kvaratskhelia ne serait pas du tout sur le départ. Reste à savoir s'il soulèvera une deuxième Ligue des Champions ce samedi. Sacré en 2025, le PSG a rendez-vous avec Arsenal en finale, et ce, au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. Le coup d'envoi sera donné à 18 heures.