Ibrahima Konaté : Les deux raisons qui rendent possible sa signature au PSG !

Pierrick Levallet

En quête de renforts sur le mercato en vue de la saison prochaine, le PSG pourrait bien faire une excellente affaire. Le club de la capitale garderait un œil sur Ibrahima Konaté, qui ne devrait pas prolonger à Liverpool. Deux raisons rendraient d’ailleurs sa signature chez les champions d’Europe 2025 possible.

Et si le PSG accueillait un nouveau défenseur pour la saison prochaine ? Le club de la capitale entendrait se renforcer dans plusieurs secteurs et pourrait notamment profiter d’une très belle affaire. En fin de contrat le 30 juin prochain, Ibrahima Konaté ne devrait pas prolonger à Liverpool et devrait donc partir libre dans quelques semaines. Les Rouge-et-Bleu suivraient sa situation de très près. Deux raisons ont d’ailleurs plombé l’extension de son bail chez les Reds, et rendraient ainsi sa signature au PSG possible cet été.

«Deux choses manquaient» pour la prolongation de Konaté à Liverpool « Ibrahima Konaté et Liverpool, l’histoire est terminée. Konaté va quitter Liverpool librement cet été. C’est une grosse histoire parce que l’accord entre Konaté et Liverpool était vraiment proche. Deux choses manquaient : la durée du contrat était ok, le salaire était ok. Mais l’accord pour les bonus difficiles de son contrat et la manière d’activer les faciles n’a jamais été trouvé » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.